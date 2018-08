Près de mille personnes seraient agressées «gratuitement» chaque jour en France

Une première analyse des chiffres de la délinquance au premier semestre 2018 témoignerait d’une hausse nette des violences «gratuites» et des agressions sexuelles dans le pays, selon les informations obtenues par le quotidien de droite Le Figaro.

Selon le quotidien Le Figaro, les agressions non motivées par le vol seraient en forte augmentation en France. Des agressions «gratuites» qui atteignent des records, fait savoir la quotidien, qui précise également que les plaintes pour agressions sexuelles sont en forte hausse.

Hausse spectaculaire des violences «gratuites»

Ainsi, d'après les statistiques de la délinquance de la police et de la gendarmerie consultées par Le Figaro, depuis le 1er janvier 2018, 173 000 actes de violence non liés au vol auraient été dénombrées, soit une moyenne de 956 agressions par jour. Pour rappel, les chiffres de la violence non crapuleuse étaient passés de 158 745 à 163 370 durant les premiers semestres de 2016 et 2017. Le nombre d'agressions «gratuites» de l'année en cours a donc d'ores et déjà dépassé les totaux des années précédentes.

Les violences envers des dépositaires de l’autorité ou des institutions sont également en hausse, atteignant 94 agressions par jour, pour un total de 17 000 violences recensées au premier semestre 2018, rapporte le quotidien. En revanche, les agressions crapuleuses, liés à des vols, sont en baisse de 11%, passant de 51 498 faits à 45 520 faits entre janvier et juin 2018.

Lire aussi : Grenoble : un «Chicago français», selon un syndicat policier