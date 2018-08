Trappes : que sait-on du «déséquilibré» qui a tué deux membres de sa famille ?

Selon plusieurs sources policières, l'auteur de l'attaque au couteau à Trappes se nommerait Kamel S. Il était signalé comme radicalisé. Toutefois, son profil s'apparente davantage à celui d'un «déséquilibré» selon Gérard Collomb.

Une attaque au couteau a endeuillé la ville de Trappes, dans les Yvelines, ce 23 août dans la matinée, faisant deux morts et un blessé grave, selon un premier bilan. L'assaillant a été rapidement abattu par les forces de l'ordre.

Si, pour l'instant, peu d'informations ont fuité sur l'identité du criminel, certains médias citant des sources policières, tels que Le Parisien ou le site de Franceinfo, évoquent un homme du nom de Kamel S., âgé de 36 ans. Le quotidien de la capitale affirme en outre que l'individu était connu «pour apologie directe et publique d’un acte de terrorisme».

Un individu aux «problèmes psychologiques importants»

Le ministre de l'Intérieur, dans son point presse organisé à la suite de l'attaque, évoque quant à lui un individu aux «problèmes psychologiques importants». «C'était plutôt un côté [...] de déséquilibre plutôt que quelqu'un d'engagé et quelqu'un qui pouvait par exemple répondre aux ordres et aux consignes d'organisations terroristes et de Daesh en particulier», a-t-il ajouté. Il précise également que l'individu était inscrit au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

#Trappes : le profil de l'assaillant est plus celui d'un déséquilibré aux antécédents psychiatriques que celui d'un engagé répondant aux ordres d'une organisation terroriste.

Je veux redire ma gratitude et ma confiance aux forces de sécurité et secours mobilisées. pic.twitter.com/oW8HJDU5Pz — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 23 août 2018

Deux personnes ont perdu la vie au cours de cette attaque et une a été gravement blessée. Les personnes décédées sont la mère et la sœur de l'assaillant. Le groupe Etat islamique n'a pas tardé à revendiquer l'attentat par son agence de propagande Amaq.

