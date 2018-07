Les Français en liesse après la qualification des Bleus pour la finale du Mondial (IMAGES)

De Paris à Marseille en passant par Lyon ou encore Bordeaux, les Français ont massivement investi les rues pour célébrer la victoire de la France face à la Belgique,. Pour la troisième fois, le pays renoue avec une finale de Coupe du monde.

Après 90 minutes de stress, les Français ont laissé éclater leur joie : ce 10 juillet, les Bleus se qualifiaient pour la finale de la Coupe du monde de football en Russie, en battant 1-0 la Belgique, à Saint-Pétersbourg.

Y a t’il quelque chose qui rassemble plus que le sport ? Tellement beau a voir #FiersdetreFrancais 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 Vive la france 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/cOdSXxBKuj — Lucas Pouille (@la_pouille) 10 juillet 2018

Aux cris de : «On est en finale ! On est en finale ! On est, on est, on est en finale !», ils étaient nombreux à brandir drapeaux tricolores et fumigènes, dans les rues des grandes villes du pays.

PARIS - France 1-0 Belgique : les Bleus en finale, les supporters font la fête dans les rues pic.twitter.com/2dDkBsEkUk — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 10 juillet 2018

Dans la capitale comme en province, de nombreux écrans géants avaient été installés pour permettre au plus grand nombre d'assister au match.

Les angevins fêtent la victoire de l'Equipe de France #Angerspic.twitter.com/ZdDd0JJXQs — Angers Info (@angersinfo) 10 juillet 2018

La ferveur du football s'est également emparée du palais Bourbon, en témoigne le tweet du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy.

L'avenue des Champs Elysées n'a pas fait exception : des milliers de Franciliens se sont rendus sur la plus célèbre des avenues du monde pour célébrer la victoire des hommes de Didier Deschamps.

Les Bleus affronteront en finale de la Coupe du monde, le vainqueur de la demi-finale Angleterre-Croatie qui aura lieu le 11 juillet.



