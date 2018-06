Emmanuel Macron commande pour 50 000 euros de vaisselle pour l'Elysée

Pour mettre au goût du jour l'argenterie de l'Elysée, Emmanuel Macron a passé une commande d'une valeur de 50 000 euros à la Manufacture de Sèvres. La note sera divisée entre cette dernière et le ministère de la Culture.

Selon une information révélée par Le Journal du dimanche (JDD), le président de la République a commandé un nouveau service d'argenterie pour les tables du palais de l'Elysée pour un montant de 50 000 euros. C'est sur les conseils de l'intendance et parce que les couverts de l'Elysée avaient besoin d'être remis au goût du jour selon elle, que cette commande a été faite. Le journal rappelle que depuis 1848 et la proclamation de la IIe République, c'est la Manufacture de Sèvres qui est en charge de fournir les couverts à l'Elysée. Traditionnellement, chaque service du palais a un petit nom. Dans les années 1950, le service du président René Coty avait été baptisé Capraire, celui du président Jacques Chirac, utilisé jusque là, portait le nom de Constellation. Celui d'Emmanuel Macron s'appellera, non, pas Jupiter, mais très sobrement le service «Bleu Elysée».

Une fois de plus, le message reçu dans l'opinion est le suivant:

"Les pauvres sont aidés mais on va aller chercher s'ils ne le sont pas trop"

Dans le même temps l'Elysée commande un service complet de vaisselle de Sèvres.

500 euros l'assiette à dessert

Bien fondé de l'efficacité? https://t.co/aFJgRjzqs8 — Christophe Chartreux (@ProfToujours) 10 juin 2018

C'est l'artiste Evariste Richer qui a été chargé de dessiner le service Bleu Elysée du président Emmanuel Macron. 1 200 assiettes au total, où figureront un dessin en plan des bâtiments. L'addition de 50 000 euros devrait surtout servir à la rémunération des artistes. Une somme conséquente qui ne sera cependant pas à la charge de l'Elysée, puisqu'elle est répartie entre la Manufacture de Sèvres, un établissement public, et le ministère de la Culture.

La commande d'Emmanuel Macron a inspiré certains internautes.

il n'y a pas que la vaisselle qu'il faudrait changer pic.twitter.com/G7MyIE7fuH — claudine furgeau (@claudinefurgeau) 10 juin 2018

Un habitué des dîners élyséens raconte que des petites pièces de l'argenterie sont parfois dérobées par des invités voulant rapporter un souvenir de leur visite. Cependant, selon lui, il est très rare qu'il y ait de la vaisselle cassée par les invités lors des dîners officiels. Au prix que coûte l'assiette, nous voilà soulagés !

La France ruinée incapable d’embaucher des infirmières aux urgences s’achètent de la vaisselle pour l ‘Élysée à plus de 500 € , l ‘assiette .. à dessert .. https://t.co/8piOW22BrY — lanoixduperigord (@lanoixdu24) 10 juin 2018

