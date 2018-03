Le député de La France insoumise Adrien Quatennens pousse la chansonnette chez Thierry Ardisson

Séquence insolite dans Salut Les Terriens : le député de La France insoumise Adrien Quatennens a pris le micro et sa guitare pour interpréter une chanson d'Hubert-Félix Thiéfaine, avant de se livrer à un solo de batterie.

C'est une de ses facettes méconnues qu'Adrien Quatennens, député de La France insoumise, a révélé lors de deux courtes prestations artistiques sur le plateau de Salut Les Terriens, l'émission animée par Thierry Ardison dont la diffusion est prévue le 1er avril. Le producteur de l'émission, Stéphane Simon, a d'abord diffusé une petite séquence sur Twitter où l'on voit l'élu du Nord jouer de la guitare et reprendre un titre du chanteur Hubert-Félix Thiéfaine, Confessions d’un has been.

En outre, Adrien Quatennens s'est mis dans la peau d'un batteur pour un solo endiablé, avant de relayer lui-même les images sur Twitter.

Le 24 février 2018, Adrien Quatennens avait avoué sur Twitter travailler avec des députés de La France insoumise pour constituer un groupe de musique, révélant au passage son passé d'artiste.

Il y a quelques années, avant de m’engager en politique, j’avais un groupe. J’ai découvert que plusieurs collaborateurs du groupe Fi à l’Assemblée étaient musiciens. On est en train de monter un groupe. Malgré le peu de temps qu’on a à y consacrer, ça défoule ! #ONPCpic.twitter.com/a299pPmfby — Adrien Quatennens (@AQuatennens) 24 février 2018

