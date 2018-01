Gênant ou cocasse ? Un député LREM joue les durs à cuire dans un clip de rap (VIDEO)

Un député de La République en marche (LREM), Jean-François Cesarini, figure dans un clip de rap. Il y interprète le rôle d'un chef de gang, prêt à braquer une banque de sourires...

Député La République en marche (LREM) du Vaucluse, Jean-François Cesarini ne s'interdit pas quelque escapade du côté des arts. Dans un clip du rappeur N-Jay, diffusé le 16 janvier sur YouTube, l'élu de la nation joue le rôle du meneur d'une bande de «braqueurs de sourires», dont la cible est la «banque of smileys».

A la fin de la séquence vidéo, après le succès du braquage, Jean-François Cesarini se permet d'ouvrir une bouteille de champagne, la buvant au goulot. A la date du 19 janvier, la vidéo a déjà été vue près de 90 000 fois.

Tout le monde est assez intelligent pour voir que ce ne sont pas des vrais pistolets à l'image

Cette figuration, le député l'assume complètement. Pour La Provence, Jean-François Cesarini affirme : «Je ne vais pas changer parce que je suis député. Les gens qui ont voté pour moi, savent que je travaille beaucoup. Pendant la campagne des législatives [au printemps 2017], je jouais un chef de gang dans la web-série John Doe Cartel. Personne dans la classe politique n'est venu m'importuner avec ça. Tout le monde est assez intelligent pour voir que ce ne sont pas des vrais pistolets à l'image.»

Comédien depuis une dizaine d'années, le député de la majorité présidentielle compte bien poursuivre cette activité. Dans le quotidien régional, il avoue et prévient : «Je ne veux pas être député à 100%, sinon on devient vite un crétin dans un vase clos [...] En juillet, je ferai un "seul en scène" au Festival Off. Ce ne sera pas politique, j'ai d'ailleurs commencé à répéter.»

