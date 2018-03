Attentat de Trèbes : un ex-candidat La France insoumise prend son «pied» après la mort du gendarme

L'ex-candidat aux législatives pour La France insoumise Stéphane Poussier s'est réjoui sur Twitter de la mort du gendarme Arnaud Beltrame, tué par le terroriste Redouane Lakdim. «Accessoirement, encore un électeur de Macron en moins», a-t-il ajouté.

«Je ne suis pas gendarme», a commenté le 24 mars Stéphane Poussier, candidat pour La France insoumise dans la 4e circonscription du Calvados lors des législatives de 2017, après le décès du gendarme Arnaud Beltrame, qui s'était proposé comme otage auprès du terroriste Redouane Lakdim, auteur des attaques dans l'Aude.

JE NE SUIS PAS

GENDARME — stéphane poussier φ (@stephanpoussier) 24 mars 2018

Stéphane Poussier a fait un parallèle avec le décès de Rémi Fraisse, militant écologiste décédé lors d'une manifestation à cause d'un tir de grenade par un gendarme : ce dernier avait finalement bénéficié d'un non-lieu. «A chaque fois qu'un gendarme se fait buter, et c'est pas tous les jours, je pense à mon ami Rémi Fraisse... Là c'est un colonel, quel pied ! Accessoirement, encore un électeur de Macron en moins», écrit Stéphane Poussier sur Twitter et Facebook.

A chaque fois qu'un gendarme se fait buter, et c'est pas tous les jours, je pense à mon ami Rémi Fraisse ...

Là c'est un colonel, quel pied !

Accessoirement, encore un électeur de macron en moins. https://t.co/gDuXWnocwh — stéphane poussier φ (@stephanpoussier) 24 mars 2018

Cette nuit j'ai rêvé de Rémi Fraisse ...

Il me disait être ravi d'accueillir un colonel de gendarmerie ! — stéphane poussier φ (@stephanpoussier) 24 mars 2018

Stéphane Poussier poursuit son rejet de tout hommage à la victime de l'attentat : «Les lèche-culs qui "chougnent" sur la mort d'un colonel de gendarmerie, quittez ma page ! Adieu.»

Soutenu par LFI, Stéphane Poussier avait réalisé un score de 5,54% lors des législatives de 2017. La France insoumise a réagi, par l'intermédiaire de Manuel Bompard, directeur des campagnes pour LFI, et condamne «les propos honteux et abjects de Stéphane Poussier».

Les propos honteux et abjects de @stephanpoussier n'ont rien à voir avec la France insoumise. Nous les condamnons fermement. — Manuel Bompard (@mbompard) 24 mars 2018

Lire aussi : Attentat de Trèbes : le gendarme qui avait remplacé une otage est mort de ses blessures