«La France est une nation qui veut continuer à sucer de grands» : lapsus d'Edouard Philippe (VIDEO)

En déplacement au Stade de France, Edouard Philippe a eu un moment d'égarement malheureux, pour le plus grand bonheur des amateurs de rugby présents dans la salle. Les rires grivois ont fusé lorsque le Premier ministre a tenté d'assumer son lapsus.

Le Premier ministre français s'est rendu au Stade de France à Saint-Denis (93) le 10 mars pour le lancement de l'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023 et a tenu un discours étonnant devant la presse et les personnalités du rugby international.

En effet, au moment d'évoquer l'attrait de son pays pour les grands champions, Edouard Philippe a eu lapsus assez gênant en plein panégyrique à la gloire de l'Hexagone : «La France est une nation qui veut continuer à sucer de grands...»

Communiquant hors-pair, Edouard Philippe s'est bientôt repris : «Parce que la France est une nation, pardon, qui veut continuer à sus-ci-ter de grands champions, dans tous les domaines, les Jeux olympiques l'ont encore démontré...»

On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé, je ne peux pas le croire.

Edouard Philippe a alors eu un regard malicieux depuis la tribune pour son audience qui commençait manifestement à sourire. Il a donc choisi d'assumer son moment d'égarement : «On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé, je ne peux pas le croire… Voilà voilà. Il va falloir que je redevienne sérieux. On ne traduira pas en anglais cette remarque, on la gardera en français.»

L'ÉNORME lapsus du Premier ministre Edouard Philippe pour le lancement de la coupe du monde de rugby 2023 pic.twitter.com/wa9s4y8CWS — CNEWS (@CNEWS) 10 mars 2018

