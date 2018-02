Hypocrite ? Accusé de faire l'éloge du foot africain tout en jouant pour la France, Mbappé réplique

Kylian Mbappé, Benoît Assou-Ekotto : l'un joue en équipe de France, l'autre pour celle du Cameroun. Quand le premier défend le sport en Afrique, le second lui rétorque qu'il n'avait qu'à choisir une sélection africaine. Mbappé a réagi à ce tacle.

Il n'y a pas que sur le terrain de football que les joueurs se font des crochets : les passes d'armes se font aussi via les réseaux sociaux. Le 21 février, pour la visite à l'Elysée du nouveau président libérien et ancienne gloire du football George Weah, Emmanuel Macron avait invité l'un des footballeurs français les plus en vue actuellement : le jeune prodige Kylian Mbappé. Interrogé sur le parvis de l'Elysée, l'attaquant du Paris Saint-Germain a affiché son soutien au sport africain : «Même si je suis Français, j’ai des origines africaines. Aider le sport africain à se développer, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et si je peux aider à travers ma notoriété ou autres, je le ferai avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Je vais mettre toute l’énergie possible pour aider au maximum», a-il alors assuré.

Parée de bons sentiments, cette déclaration a visiblement gêné l'international camerounais (et binational franco-camerounais) Benoît Assou-Ekotto : «Ces joueurs européens d’origine africaine qui tiennent l’Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain bla bla bla tout en s’empressant de jouer pour une sélection européenne vous me faites doucement rire... mais ça fait bien les bonnes causes...», ironise le défenseur du FC Metz.

Une petite pique contre Kylian Mbappé, sélectionné à 10 reprises pour l'équipe de France, et qui aurait pu, selon Benoît Assou-Ekotto, privilégier une équipe nationale africaine, même si, convient-il de rappeler, l'attaquant du PSG ne dispose que de la citoyenneté française.

Froissé, Kylian Mbappé n'a pu s'empêcher de lancer une contre-offensive : «Ces joueurs africains qui tiennent l’Afrique dans leurs cœurs et qui veulent aider le sport africain bla-bla-bla bla tout en se battant avec un coéquipier sur la scène internationale en 2014.... Vous me faites doucement rire...mais ça ce sont vos valeurs», a-t-il répliqué sur Twitter le 23 février.

Kylian Mbappé faisait ainsi référence à la bagarre entre Benoît Assou-Ekotto et son coéquipier Benjamin Moukandjo, lors du Mondial 2014, entachant alors l'image de la sélection camerounaise. 2-1 pour Mbappé ?

