Destiné aux écoliers, un fascicule éducatif entend corriger les «idées reçues» sur les migrants

A l'initiative des associations FCPE et Solidarité Laïque et du syndicat SNUipp-FSU, un livret éducatif, destiné aux enseignants et aux enfants, veut déconstruire les clichés qui seraient accolés aux migrants.

Une brochure, écrite en langue inclusive, veut casser certains clichés concernant les migrants et la question migratoire. «Les migrations sont le propre de l’humanité et existent depuis toujours», informe le livret, écrit par la fédération des parents FCPE, l'association Solidarité Laïque et le syndicat SNUipp-FSU. Ce document de 32 pages, intitulé «Nous sommes avant tout des enfants», est destiné aux enseignants et à leurs élèves. Alors, qu'en pensent les Français ? RT France leur pose la question.

