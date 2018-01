Essonne : des habitants d'un immeuble frappent et lâchent un pitbull sur deux policiers

Deux policiers ont pris en chasse deux individus à Corbeil-Essonnes. Ceux-ci se sont réfugiés dans un immeuble, aidés par deux familles... qui ont agressé les agents. Les fonctionnaires se sont vus prescrire plus de trois semaines d'arrêt.

Le 24 janvier, deux policiers de Corbeil-Essonnes (Essonne) ont été blessés après avoir tenté de poursuivre deux individus, dans le quartier des Tarterêts. Selon Le Parisien, deux membres de la brigade anti-criminalité ont été agressés par deux familles qui tentaient d'aider les fuyards. L'une d'elles a même lâché un pitbull contre les agents. Conséquence : les deux fonctionnaires se sont vus prescrire plus de trois semaines d’incapacité totale de travail (ITT) chacun.

Les deux fugitifs seraient deux jeunes qui auraient pris la fuite en voyant une voiture de police. Deux policiers se seraient alors mis à poursuivre les individus. Ces derniers, entrant dans un immeuble, auraient frappé aux portes puis auraient bénéficié de l'aide de deux familles, qui se seraient alors mis à attaquer les policiers. Toujours d'après le récit du Parisien, une rixe a opposé les deux agents à neuf personnes.

Les forces de l'ordre auraient subi des coups de poing et auraient même dû faire face à un pitbull, lâché par l'une des familles – l'un des fonctionnaires serait parvenu à maintenir l’animal à distance en tendant son pied et en le frappant. La bagarre se serait poursuivie avec violence. Un troisième policier, resté dans sa voiture, ne voyant ses collègues revenir, aurait appelé des renforts. Ceux-ci seraient rapidement arrivés sur place et auraient procédé à l'interpellation de cinq individus.

Contacté par le journal, le syndicat de police Alliance dénonce «une nouvelle fois le sentiment d’impunité qui imprègne bon nombre d’individus qui se dressent face aux représentants de l’Etat». «Le manque d’effectif nous prive de la capacité d’intervenir en unités conséquentes, avec un minimum de sécurité», a-t-il ajouté.

Le Parisien précise que le quartier est coutumier des agressions contre les policiers. Le 19 janvier notamment, une policière en patrouille a été blessée à la tête, victime d'un lancer de pavé sur le pare-brise. La voiture conduisait alors une personne placée en garde à vue au centre hospitalier sud-francilien (CHSF).

