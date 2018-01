«Les Aventures de Bamboula» : sous le feu des critiques, les éditions Varly abandonnent sa réédition

Jugées racistes, Les Aventures de Bamboula ne seront pas rééditées en 2018. L'éditeur Georges Fernandes aurait reçu par téléphone des menaces de mort le concernant lui et sa famille. Après un tollé sur les réseaux sociaux, il jette l'éponge.

Dans un email envoyé à la rédaction de la 1ère, chaîne d'information à destination des Antilles françaises, l'éditeur de la bande dessinée Les Aventures de Bamboula annonce qu'il renonce à son projet : «Nous ne communiquerons plus sur le sujet. Nous comprenons que nous ayons touché involontairement des personnes dans leur sensibilité. Notre démarche est uniquement et toujours basée sur l'humanité et la fraternité. Nous rappelons que ce n'était pas une création mais le projet d'une réédition d'un album qui est déjà disponible sur internet, dans les sites de ventes d'occasions et aussi depuis plusieurs années sur le site de la cité de la BD d'Angoulême... Il est peut-être plus facile de s'en prendre à un petit éditeur spécialisée dans le patrimoine. Nous ne produirons pas l'album. Nous présentons nos sincères et réelles excuses à ceux qui les acceptent.»

«Les Noirs ne sont pas des bamboulas !» : la toile se mobilise

Les éditions de Varly sont spécialisées dans la réédition d'anciens succès dont les droits sont tombés dans le domaine public. Le patron de la société, Georges Fernandes, ne s'attendait probablement pas à l'ampleur du tollé qu'il a provoqué en annonçant son souhait de rééditer Les Aventures de Bamboula, une bande-dessinée au succès relatif qui avait été publiée pour la première fois en 1951.

Capture d'écran d'une des aventures de Bamboula, tirée du site web collections.citebd.org

Dans cette œuvre en plusieurs volumes de Marcel Turlin, dit «Mat», le lecteur suivait les déboires d'un garçonnet du Mali. Appelé Bamboula, le héros, au français approximatif, était adopté par une famille française après être monté par erreur dans un avion reliant Tombouctou à Marseille.

Capture d'écran d'une des aventures de Bamboula, tirée du site web collections.citebd.org

L'éditeur a beau défendre son choix sur la plateforme de vente en ligne Amazon en expliquant que l'auteur (décédé en 1982) «aimait faire rire les enfants», qu'il «détestait l'injustice» et qu'il «était un homme de cœur souhaitant la fraternité entre les hommes», les internautes se sont offusqués.

L'éditeur aurait donc décidé d'abandonner ce projet «après avoir reçu des menaces de mort le visant lui et sa famille par téléphone», selon le site Konbini.

Dans une publication sur Facebook, Claudy Siar, fondateur et copropriétaire de la radio Tropiques FM, a laissé entendre dès le 10 janvier qu'il n'excluait pas de porter plainte contre l'éditeur si l'ouvrage était publié : «Les Noirs ne sont pas des bamboulas ! Peignez votre personnage en blanc et il n'y aura plus de problème ! Mais si cette BD est commercialisée avec un enfant noir... La liberté d'expression ne leur sera d'aucun recours devant ma colère et les tribunaux...»

Les internautes sur Twitter se sont émus de la prévision de cette publication, jugée «raciste» et «colonialiste».

Racisme systémique : "Les éditions de Varly" continue dans la provocation et vont rééditer le 1er février 2018 "Les aventures de #Bamboula", la BD à forte connotation raciste et colonialiste tombée depuis longtemps dans le domaine publique. https://t.co/dQJW5aRW9Wpic.twitter.com/S1V4NNCggb — Solo Niaré (@SoloNiare) January 9, 2018

Une des «pires railleries» pour certains...

Réédition des Aventures de Bamboula : La pire raillerie n'est pas finie visiblement !!! Pfffff !!!

👋🏾👋🏾👋🏾Bravo "Les éditions de Varly" pic.twitter.com/FcudHInBmk — Haveadreamusic (@haveadreamusic) January 10, 2018

D'autres ont établi un rapprochement avec l'annonce de la réédition des pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline, elle aussi annulée depuis.

Après la réédition de pamphlets antisémites de L.F.Céline par Gallimard, voici la réédition des "Aventures de Bamboula" par les Editions Varly en février... pic.twitter.com/0bLz3miSKS — Le Bougnoulosophe (@bougnoulosophe) January 11, 2018

Le Parti des indigènes de la République a relayé la nouvelle de la non-publication de l'ouvrage et l'a agrémentée du hashtag «#Negrophobie»

#Negrophobie: Les éditions de Varly renoncent à réediter la bande dessinée "Bamboula" https://t.co/WTj7PrGAKr — Parti des Indigènes (@PartiIndigenes) January 12, 2018

Lire aussi : Gallimard «suspend» son projet de publication des pamphlets antisémites de Céline