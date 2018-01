Des identitaires organisent une marche aux flambeaux pour Sainte-Geneviève à Paris (IMAGES)

Organisée par l'association Paris fierté et soutenue par Génération identitaire Paris, une marche aux flambeaux en l'honneur de Sainte-Geneviève a rassemblé des dizaines de personnes dans les rues de la capitale française, le 13 janvier.

Quelques dizaines de militants nationalistes se sont rassemblés au pied de la statue de Sainte Geneviève à Paris le 13 janvier, à l'appel de l'association Paris fierté.

Départ de la Marche Sainte-Geneviève ! #MSG2018pic.twitter.com/HsgkLsz2fd — Génération ID Paris (@GeneID_Paris) 13 janvier 2018

Munis de nombreux drapeaux et allumant des flambeaux tout au long de leur parcours, les militants souhaitaient ainsi rendre hommage à Geneviève de Paris, personnage historique qui représente pour eux «la droiture, le courage, la force et la ténacité».

Paris est Patrie ! pic.twitter.com/4srVobvCNY — Génération ID Paris (@GeneID_Paris) 13 janvier 2018

Une marche soutenue par le groupe anti-immigration et anti-islam Génération identitaire Paris, à laquelle participait également le mouvement de jeunesse du mouvement identitaire SIEL (souveraineté, identité et liberté).

Nous sommes présents dans le cortège de la marche aux flambeaux en l'honneur de Sainte Geneviève. #Paris#Identité#MSG2018pic.twitter.com/gsGibOPDM6 — Jeune SIEL (@JeuneSIEL) 13 janvier 2018

Paris Fierté se présente comme une association culturelle qui s'est donnée pour but de rappeler et d’affirmer les spécificités et traditions liées à l’identité parisienne et francilienne.

Lire aussi : Censure ? Twitter lance une purge des comptes identitaires