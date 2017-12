François Hollande a-t-il snobé le couple Sarkozy lors de l'hommage à Jean d'Ormesson ? (VIDEO)

Une séquence capturée par les caméras de télévision lors de la commémoration en l'honneur de Jean d'Ormesson montre François Hollande saluer toute les personnes se trouvant autour du couple Sarkozy, en omettant ostensiblement celui-ci.

Le deuil n'enterre visiblement pas les rancœurs politiques. En tout cas pas pour François Hollande, qui semble avoir la rancune tenace. C'est tout du moins ce que laissent à penser les images diffusées par toutes les télévisions lors de l'hommage national rendu à Jean d'Ormesson, le 8 décembre aux Invalides à Paris.

Sur celles-ci, on peut constater que l'ancien président socialiste ne salue pas son prédécesseur Nicolas Sarkozy, ni même la femme de ce dernier, Carla Bruni-Sarkozy. Sur la séquence diffusée, on le voit accorder une poignée de main ou une bise aux personnes qui se trouvaient de part et d'autres du couple, mais s'abstenir de tous geste à l'égard de ce dernier.

Certains journalistes et internautes y ont vu un «vent» de la part de François Hollande au couple Sarkozy.

Une attitude qui n'est pas sans rappeler la passation de pouvoir entre les deux hommes en 2012, lors de laquelle François Hollande n'avait pas pris la peine de raccompagner le couple Sarkozy jusqu'à la voiture présidentielle qui les attendait dans la cour d'honneur. A l'époque, déjà, la scène avait été amplement commentée par la presse.

