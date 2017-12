«Diffamation, injure et provocation à la violence» : Soral et Dieudonné portent plainte contre Valls

L'humoriste et l'essayiste controversés ont réagi aux propos de Manuel Valls à leur encontre – celui-ci les avait respectivement qualifiés d'«antisémite» et de «néonazi». Ils ont décidé de porter plainte, comme le confie leur avocat à RT France.

La charge du député Manuel Valls contre Dieudonné et Alain Soral lors d'un discours au dîner annuel de Radio J, le 22 novembre, n'est pas restée sans réponse. L'humoriste et l'essayiste controversés ont en effet porté plainte contre l'ancien Premier ministre devant le parquet de Paris, comme l'a confirmé leur avocat Damien Viguier à RT France, le 2 décembre.

«Je vous confirme volontiers avoir déposé une plainte entre les mains du procureur de la République de Paris contre Manuel Valls au nom d'Alain Soral et de Dieudonné», a-t-il confié lors d'un entretien téléphonique.

Dans cette plainte, l'avocat vise donc les propos tenus par l'ancien chef du gouvernement socialiste, qui avait – entre autres – qualifié Dieudonné d'«antisémite et de raciste» et Alain Soral de «néonazi». Des propos qui constituent selon Damien Viguier une «diffamation», puisqu'ils portent selon lui atteinte à l’honneur et à la considération de ses clients. L'avocat souhaite en outre que le parquet poursuive Manuel Valls pour «injure», mais aussi pour «provocation à la violence», estimant que ces infractions pouvaient également être retenues contre lui, à l'écoute du discours du député.

S'il se refuse absolument à anticiper les suites juridiques de cette plainte, l'avocat espère «qu'une réaction officielle suivra la procédure». Et il glisse malgré tout que si le parquet se refusait à engager des poursuites, ses clients pourraient envisager une plainte avec constitution de partie civile.

Nouvelle charge de Manuel Valls contre Dieudonné et Alain Soral

«Quand j'ai appris que [Dieudonné] avait réuni [le 19 novembre à Marseille] plusieurs milliers de personnes qui l'avaient applaudi à la fin debout, j'ai réagi», avait déclaré l'ancien Premier ministre Manuel Valls, assurant également qu'il ne faisait aucun doute que l'humoriste était non seulement «antisémite» mais aussi «raciste», étant donné qu'«il a été condamné pour ça».

C'est un problème..Non? La responsabilité de chaque spectateur est engagée..assister au spectacle d'un raciste et d'un antisémite qui incite à la haine. https://t.co/8zMgOjP76y — Manuel Valls (@manuelvalls) 21 novembre 2017

«Aujourd'hui, ceux qui vont à son spectacle y vont en toute connaissance de cause. Ils savent qu'ils ne vont pas à un spectacle d'un humoriste, ils savent qu'ils vont à un spectacle de celui qui produit un discours de haine, qui est l'ami de ce néonazi qui s'appelle [Alain] Soral», avait-t-il poursuivi au dîner annuel de Radio J, en référence à la proximité affichée par Dieudonné avec le polémiste.