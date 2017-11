La préfecture de police de Paris décide d'interdire une manifestation de Génération Identitaire

Le préfet de police de Paris a pris un arrêté d'interdiction contre une manifestation de Génération Identitaire et contre tout rassemblement en réaction à cette manifestation. La préfecture de police avance un risque d'affrontements violents.

Une manifestation de l'association Génération Identitaire (GI) prévue pour le 25 novembre 2017 a été interdite par le préfet de police de Paris. La manifestation avait été déclarée au préalable auprès de la préfecture de police. Celle-ci a décidé d'interdire la manifestation ainsi que les contre-manifestations prévues en réaction afin d'éviter des «affrontements violents», d'après l'AFP.

Intitulé «Face aux islamistes, défendons l'Europe», Génération Identitaire souhaitait avec se rassemblement faire entendre sa voix «face aux gouvernements passifs et à leurs politiques laxistes», selon un message diffusé sur Twitter par Clément Galant, un responsable de l'association.

Face aux gouvernements passifs et à leurs politiques laxistes.



Le rendez vous de ceux qui veulent défendre l'Europe des islamistes approche.



Samedi 15h, rdv à La Motte Picquet à Paris!#DefendEuropepic.twitter.com/3XU31fUV4N — Clément Galant (@clementgalant) 23 novembre 2017

Dans son arrêté, le préfet de police justifie cette interdiction par le fait que la manifestation était «susceptible de rassembler des groupements violents appartenant à la mouvance de l'ultra-droite provenant aussi bien de la région parisienne, que de la province, ainsi que d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie et du Royaume-Uni».

La contre-manifestation des antifascistes, autre cause de l'annulation

Le préfet évoque aussi des «éléments et groupes de la mouvance contestataire radicale et violente de l'extrême gauche», déterminés, organisés, masqués, très mobiles et ayant «appelé à empêcher cette manifestation» et à participer «en nombre à une contre-manifestation». Sur les réseaux sociaux, une organisation antifasciste a en effet appelé à un contre-rassemblement «face aux identitaires».

«Cette situation ne peut que générer des troubles graves à l'ordre public», estime le préfet. Il rappelle également que «les forces de l'ordre seront fortement mobilisées» le 25 novembre sur d'autres évènements à Paris et que «la menace terroriste continue à mobiliser» les forces de sécurité intérieure.

Génération identitaire défend des positions anti-immigration radicales dans les pays où il est implanté. Parmi ses faits d'armes les plus marquants, le groupe a participé au projet «Defend Europe» en affrétant un navire en Méditerranée, le C-Star. Ce bateau avait notamment pour mission de signaler aux gardes-côtes les navires des ONG secourant les migrants en mer, et qui selon eux collaboraient directement avec les passeurs de clandestins vers les pays européens.

