Abdellah B., l'homme qui a foncé sur trois étudiants à Blagnac, aurait déclaré être «en mission»

Si le procureur a écarté la piste terroriste, estimant que le profil psychiatrique du suspect prédominait, l'homme qui a foncé sur trois piétons aurait affirmé être «en mission» lors de son interpellation. Il aurait préparé son acte depuis un mois.

«Je suis en mission», aurait crié aux policiers l'homme qui a foncé sur trois étudiants chinois à Blagnac le 10 novembre, d'après une source policière citée par L'Express, qui précise que l'homme a été identifié comme étant Abdellah B..

L’individu interpellé immédiatement après les faits a indiqué avoir projeté ce passage à l’acte depuis un mois

«L’individu interpellé immédiatement après les faits a indiqué avoir projeté ce passage à l’acte depuis un mois», a également précisé le procureur Pierre-Yves Couilleau dans un communiqué du 10 novembre. Interrogé sur de possibles motivations terroristes, Pierre-Yves Couilleau a cependant balayé cette éventualité au micro de BFM TV : «Il n'y a rien de cet ordre-là.»

Une voiture fonce sur des étudiants à #Blagnac, près de #Toulouse : la police dépêchée sur place https://t.co/cRVHhq8Rbhpic.twitter.com/k19bnA5q0l — RT France (@RTenfrancais) 11 novembre 2017

Un individu aux lourds antécédents psychiatriques

Agé de 28 ans, célibataire et sans enfant, Abdellah B. vivait chez sa mère à Blagnac. Le parquet de Toulouse a par ailleurs confirmé les informations fournies par le procureur sur son profil : il était suivi pour de lourds antécédents psychiatriques et avait été hospitalisé d'office jusqu'en décembre 2016.

🔴#Blagnac : l'assaillant souffrirait en effet de schizophrénie aigüe. Il aurait notamment expliqué aux policiers avoir entendu des voix lui intimant de faire du mal à quelqu'un.

➡️https://t.co/cRVHhq8Rbhpic.twitter.com/kM848yXUVs — RT France (@RTenfrancais) November 10, 2017

Pas fiché S mais recherché pour des faits de droit commun, Abdellah B. a reconnu avoir foncé «délibérément» au volant de sa Clio sur trois jeunes individus alors qu'ils traversaient un passage piéton devant le campus de l'Institut de gestion sociale, dans un quartier résidentiel de Blagnac, près de Toulouse.

Parmi les blessés, des étudiants chinois en échange universitaire, une jeune fille de 23 ans a été grièvement atteinte sans que son pronostic vital ne soit engagé. Les deux autres, un jeune homme et une jeune fille, respectivement âgés de 22 et 23 ans, ont été plus légèrement touchés.