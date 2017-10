«Peu importe que l'info soit juste ou erronée» : la violente charge de Luc Besson contre la presse

Le réalisateur s'est fendu d'une tribune assassine contre les journalistes, leur reprochant d'avoir propagé une rumeur au sujet de la préparation d'une suite au film Lucy – mais aussi, globalement, de courir après le buzz au détriment de la vérité.

Le réalisateur Luc besson s'est encore fait remarquer par un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Après avoir été vent debout contre Marine Le Pen durant l'entre-deux tours de la présidentielle, le cinéaste a décidé cette fois de s'attaquer aux journalistes, dont il dénonce la «course effrénée et idiote au scoop».

Dans une publication sur Facebook en français et en anglais, le cinéaste reproche à la presse d'avoir diffusé une «fake news», selon laquelle il serait actuellement en train de travailler sur le deuxième volet du film de science-fiction Lucy, qu'il a écrit et réalisé en 2014.

Au diable les vérifications, l'éthique ou la morale. Reprenons un article étranger et contentons-nous de le traduire

«On aurait tellement besoin de vous dans cette période si difficile. Reprenez de la hauteur. Respectez-vous», s'indigne Luc Besson dans son brûlot, niant formellement au passage préparer un Lucy 2. «Pourtant cette fake news a fait le tour du monde grâce à vous», assène-t-il plus loin.

Cet épisode témoigne, selon l'auteur du Cinquième élément, d'un déclin de l'éthique journalistique, sous la pression de la quête du buzz sur internet. «Vous faites un métier formidable, noble et utile.Vous enquêtez, croisez les informations, puis vous les recoupez afin que la vérité, dont vous êtes le porte-parole, puisse être entendu. [...] Mais ça c'était AVANT. Avant internet et votre course effrénée et idiote au scoop», martèle Luc Besson, avant d'asséner : «Peu importe que l'info soit juste ou erronée du moment qu'on est les premiers à dire n'importe quoi. Au diable les vérifications, l'éthique ou la morale. Reprenons un article étranger et contentons-nous de le traduire, sans perspective, sans discernement.»

Notre liberté dépend de votre intégrité

Et de conclure, grave, après avoir rappelé l'importance de la déontologie journalistique dans la démocratie : «Notre liberté dépend de votre intégrité.»

Luc Besson se trouve dans une mauvaise passe après l'échec commercial (au niveau mondial) de son blockbuster à très gros budget Valérian et la Cité des mille planètes, ayant coûté au moins 170 millions de dollars, sans compter les frais de distribution et de marketing. La rumeur de la préparation du deuxième volet de Lucy s'était répandue début octobre après la présentation à la presse des nouvelles orientations commerciales de sa société de production, Europacorp, revues à la baisse. Un article publié dans le magazine américain Variety, affirmant que Luc Besson avait déjà écrit le script de la suite de Lucy, serait à l'origine de la rumeur.

