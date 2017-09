Tension entre manifestants et forces de l'ordre à l'occasion d'un discours de Macron (IMAGES)

Alors que le président doit tenir un discours sur la refondation de l'Union Européenne à l'université de la Sorbonne à Paris, des étudiants ont appelé à perturber son intervention en réaction aux mesures prises au début de son quinquennat.

«Macron baisse les APL et diminue l'ISF, ampute de 300 millions d'euros le budget de l'enseignement supérieur alors même qu'il n'y a jamais eu autant d'étudiants, casse le code du travail avec sa loi travail XXL et n'offre aux jeunes que précariat et ubérisation», peut-on lire dans un appel à mobilisation contre la venue d'Emmanuel Macron à la Sorbonne à l'occasion d'un discours sur la refondation et la poursuite de la construction européenne dans un contexte hautement tendu, entre le Brexit et le récent succès électoral des eurosceptiques de l'AfD en Allemagne le 26 septembre. Une action baptisée «Jetons Macron hors de nos facs» y est organisée.

Plus d'une heure avant le discours du président, des banderoles arborant des slogans hostiles à la politique économique du président avaient déjà été déployées aux alentours de l'université.

Vu devant la #sorbonne en attendant Emmanuel Macron pic.twitter.com/OojJv0pmSX — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 26 septembre 2017

De légers heurts avec les forces de l'ordre ont éclaté avant même la prise de parole d'Emmanuel Macron.

Macron rends le pognon

Derrière une banderole faisant référence à la célèbre série «Game of thrones» et reprochant son programme économique à Emmanuel Macron, notamment la baisse généralisée des Aide personnalisée au logement (APL) et la réforme du code du travail par ordonnances, le reporter dépêché sur place de RT France a filmé une jeune femme scander : «Macron rends-nous le pognon pour l'Education !»





