Décès de Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal, à 94 ans

La femme la plus riche du monde, au patrimoine évalué en 2017 à 37 milliards de dollars, fille du fondateur du groupe L'Oréal, s'est éteinte à l'âge de 94 ans.

Sa fille Françoise Bettencourt-Meyers a annoncé son décès dans un communiqué ce 21 septembre 2017 : «Liliane Bettencourt est décédée cette nuit à son domicile. Elle aurait eu 95 ans le 21 octobre. Ma mère est partie paisiblement.»

Liliane Bettencourt était la femme la plus riche au monde et occupait la 14e place des personnes les plus fortunées.

Affaiblie par la maladie, placée sous tutelle, elle se tenait en retrait de la vie publique depuis 2012, année où elle a quitté le conseil d'administration de L'Oréal et tout rôle dirigeant au sein du groupe.

Le holding familial Thétys, présidé par Françoise Bettencourt Meyers mais dont sa mère Liliane Bettencourt conservait l'usufruit, est l'actionnaire majoritaire de L'Oréal avec 33,05% des parts au 31 décembre 2016.

Plus récemment, c'est surtout sur le front judiciaire que son nom est apparu. Dans le dernier épisode en date, le 21 septembre, dans l'affaire dite des écoutes, la justice bordelaise a relaxé en appel cinq journalistes poursuivis pour «atteinte à l'intimité de la vie privée» de Liliane Bettencourt. La justice a également estimé que son ex-majordome avait enregistré illégalement la milliardaire pour la protéger et n'était donc «pas pénalement responsable».

Dans un communiqué, le PDG de L'Oréal, Jean-Paul Agon, a exprimé son «immense tristesse» à l'annonce du décès de Liliane Bettencourt.

«Nous avions tous une profonde admiration pour Liliane Bettencourt, qui a toujours veillé sur L'Oréal, l'entreprise et ses collaborateurs, et qui était très attachée à sa réussite et son développement», a-t-il ajouté.

Née le 21 octobre 1922 à Paris, Liliane Bettencourt avait été élevée dans la rigueur, chez les Dominicaines. Sa mère, pianiste, était morte quand elle avait cinq ans. Dix ans plus tard, elle faisait ses premiers stages chez L'Oréal et se considérait comme dépositaire de l'œuvre de son père, Eugène Schueller, fondateur de l'entreprise.