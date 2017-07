Rihanna reçue à l’Elysée par Emmanuel Macron (VIDEO)

Après avoir interpellé le président français sur l’engagement de la France en faveur du Fonds pour l'Education, dont elle est la porte-voix, la star américaine du R&B se rend au Palais de l’Elysée afin d’évoquer le sujet avec Emmanuel Macron.

Rihanna avait interpellé le 24 juin sur Twitter le chef de l'Etat français en lui demandant si la France allait «s'engager pour le Fonds pour l'Education», dont elle est l’ambassadrice.

Une invitation officielle de la part de l’Elysée n’a pas tardé. Elle y rencontre Emmanuel Macron pour discuter de pauvreté et d’éducation, ainsi que de son organisation humanitaire, la Clara Lionel Foundation.

Plus tôt, le 24 juillet, le président français rencontrait une autre star de la chanson, Bono du groupe U2, cofondateur de l'ONG One, qui promeut également l'éducation et qui a invité les dirigeants du G20, dont Emmanuel Macron fait partie, à s'engager sur l'éducation.