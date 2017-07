Emmanuel Macron a déjeuné avec Nicolas Sarkozy dans le plus grand secret

Le président de la République a rencontré son prédécesseur Nicolas Sarkozy en toute discretion après l'hommage national rendu à Simone Veil, révèle Le Figaro. Les deux hommes auraient déjeuné ensemble en compagnie de leurs épouses.

Le Figaro révèle qu'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy se sont rencontrés dans le plus strict secret pour déjeuner. L'ancien chef de l'Etat et l'actuel président de la République auraient partagé un repas le 5 juillet dernier.

Leur rencontre, dont on ignore si elle était prévue de longue date ou non, n'avait en tout cas pas vocation à être ébruitée dans la presse. Les deux hommes se sont retrouvés après l'hommage national rendu à Simone Veil, auquel participaient Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, mais également François Hollande – qui n'a pas, lui, été convié au déjeuner des présidents. Seules leurs épouses respectives, Carla Bruni-Sarkozy et Brigitte Macron, étaient attablées en compagnie des deux hommes.

«C'est un dîner privé qui s'inscrit dans une série de rencontres que le chef de l'Etat compte avoir avec ses prédécesseurs. Il souhaite les rencontrer dans un format informel», a confirmé une source de l'Elysée au Figaro. Cette source a fait également savoir que le chef de l'Etat aurait prévu de rencontrer François Hollande sous peu, sans préciser la date.

Nicolas Sarkozy ne cache pas son admiration pour le parcours d'Emmanuel Macron. «Si ça marche, c'est un génie et il faudra s'incliner», assure l'ex-président de la République, avait-il déclaré lors de la campagne des élections législatives, au sujet d'une éventuelle majorité absolue pour La République en marche à l'Assemblée. Le parti présidentiel étant parvenu à l'obtenir, il semblerait que Nicolas Sarkozy ait décidé de s'incliner.

Lire aussi : Macron confirme le changement de la politique française en Syrie et tacle Hollande et Sarkozy