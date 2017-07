Réforme du code du travail : Darmanin attaque Le Pen et Mélenchon sous un prétexte fallacieux

Le ministre de l’Action et des Comptes publics a raillé l'absence des deux députés au débat sur le texte de la réforme du code du travail devant la commission des Affaires sociales. Alors qu'aucun des deux n'en est membre...

La meilleure défense c'est l'attaque. Anticipant la fronde du Front national et de la France insoumise contre la réforme du code et du marché du travail, le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a décidé d'ouvrir les hostilités contre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

📝#Opinion : Réforme du #CodeDuTravail >>> "imaginer que cela va créer des emplois est abusif" https://t.co/3GHjY3Ozid — RT France (@RTenfrancais) 7 juillet 2017

Dans dans les colonnes du JDD le 9 juillet, le ministre a fustigé leur absence au débat sur le texte qui s'est tenu devant la commission des Affaires sociales : «Je remarque d’ailleurs que ni madame Le Pen ni monsieur Mélenchon ne sont venus débattre à la commission des Affaires sociales. Je constate qu’il est plus facile de parler à la télévision.»

Pourtant, si les deux députés sont membres de la commission des Affaires étrangères, il ne sont tout simplement pas membre de celle des Affaires sociales, et ne pouvaient donc pas assister à ce débat. Une malencontreuse méprise de la part du ministre, qui aura induit en erreur les lecteurs du JDD.

Le projet de loi d'habilitation du gouvernement à réformer par ordonnances le Code du travail sera présenté en séance plénière dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale le 10 juillet.

