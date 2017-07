Un mort et six blessés dans une fusillade à Toulouse

Une fusillade a fait un mort et six blessés, dont deux graves, lundi 3 juillet dans le quartier sensible de La Reynerie à Toulouse, a fait savoir la préfecture.

«Aucune piste n'est écartée mais il n'y a pas à ce stade d'élément terroriste», a-t-on précisé au sein de la préfécture, sans plus d'informations sur les circonstances.

Les premières constatations feraient plutôt penser à un règlement de comptes, a-t-on souligné de source proche de l'enquête.

Le quartier de la #Reynerie à #Toulouse bouclé ce soir après une fusillade qui a fait un mort et 6 blessés. https://t.co/6GcxsFruKNpic.twitter.com/5xQ28hT9ki — France 3 Midi-Py (@France3MidiPy) 3 juillet 2017

Selon les médias, la fusillade aurait éclaté peu après 21h, dans le quartier de la Reynerie à Toulouse, classé «zone urbaine sensible». Un tireur circulant sur une moto ou un scooter aurait ouvert le feu, à plusieurs reprises, sur une place du quartier, selon les médias.

La préfecture n'a pas été en mesure de confirmer ces informations, ajoutant simplement qu'un dispositif de sécurité a été déployé sur place.

Le quartier de la Reynerie, dans l'ensemble plus vaste du Mirail, dans le sud-ouest de Toulouse, avait été le théâtre, l'été 2016, de deux agressions par balles qui avaient alors fait penser à des règlements de comptes.

🔴🇫🇷#EnDirect >> La situation est "extrêmement tendue", ce soir, dans le quartier de la #Reynerie à #Toulouse. La piste terroriste écartée. pic.twitter.com/yyIUm9ZGip — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) 3 juillet 2017

Le 5 juillet 2016, un jeune homme de 19 ans, connu des services de police, avait été grièvement blessé par un tir d'arme de chasse, à Bellefontaine, qui fait partie de la Reynerie.

Quelques jours auparavant, dans le quartier du Mirail, également situé à la Reynerie, un Russe d'origine tchétchène était tombé sous les balles d'un commando à scooter, qui avait pris la fuite.

Lire aussi : Avignon : huit blessés dans une fusillade devant une mosquée, la piste terroriste écartée