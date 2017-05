Soupçons d'emplois fictifs : François Fillon convoqué le 30 mai par les juges

L'ex-candidat des Républicains à la présidentielle devra faire face aux juges le 30 mai dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme et de ses enfants, selon Le Monde.

Battu à la présidentielle et en retrait de la vie politique, François Fillon n'en a pas fini avec les affaires. Selon des informations publiées par Le Monde, l'enquête sur les emplois fictifs dont auraient bénéficié sa femme Pénélope Fillon ainsi que ses enfants reprend son cours.

Les juges chargés du dossier, Serge Tournaire, Aude Buresi et Stéphane Tacheau, entendront l’ex-premier ministre le 30 mai. Marie et Charles, deux enfants du couple Fillon, devraient aussi être convoqués, ajoute le quotidien vespéral. Ils sont également soupçonnés d'avoir bénéficié d'emplois fictifs, entre 2005 et 2007.

L'annonce de cette convocation intervient alors que l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière a été mis en examen le 12 mai, après avoir été entendu par les juges au sujet de l'emploi de Penelope Fillon à la, Revue des Deux Mondes dont il est propriétaire.

Mis en examen le 14 mars, notamment pour détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux, François Fillon avait refusé de répondre aux questions des magistrats et avait accusé François Hollande d'être à la tête d'un «cabinet noir» et d'organiser des fuites dans la presse sur ses affaires judiciaires.

