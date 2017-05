François Hollande préside, avec Emmanuel Macron, la cérémonie commémorant l'abolition de l'esclavage

Le futur président Emmanuel Macron participe à Paris à une cérémonie lors de la Journée nationale des mémoires de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions au côté du chef de l'Etat français sortant François Hollande.

Dans les jardins du Luxembourg, à Paris François Hollande et Emmanuel Macron commémorent les mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. Il y a exactement un an, le 10 mai 2016, le président avait annoncé la création d'une fondation dédiée à la mémoire de l'esclavage.