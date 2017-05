Marion Maréchal-Le Pen devrait annoncer son retrait de la politique sous peu, selon le Figaro

La députée du Vaucluse s’apprêterait à révéler ouvertement son choix de ne pas briguer de nouveau mandat et de quitter ses fonctions dans la région PACA. Des raisons personnelles mais également des tensions d’ordre politique sont évoquées.

Le 10 mai, Marion Maréchal-Le Pen devrait annoncer sa décision de ne pas être candidate aux élections législatives de juin, selon des informations du Figaro publiées le 9 mai.

La nièce de Marine Le Pen devrait également abandonner la présidence du groupe Front national au conseil de la région PACA, précise le journal.

Mère d’une petite fille, Marion Maréchal-Le Pen voudrait consacrer plus de temps à sa famille, explique la même source, qui évoque également certains désaccords idéologiques avec la présidente du parti et son vice-président Florian Philippot. Les tensions entre sa tante Marine Le Pen et son grand-père, président d’honneur du FN mais exclu du parti, pourraient également entrer en compte dans son choix.

Le 5 avril, à quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle, LeCanard enchaîné écrivait que la jeune élue avait fait part à ses collaborateurs de ses intentions.

