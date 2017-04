François Hollande appelle à «prendre le bulletin Macron» contre Marine Le Pen

A huit jours du second tour de la présidentielle, le chef de l'Etat, qui avait déjà fait savoir qu'il voterait pour Emmanuel Macron, a ouvertement appelé les électeurs à choisir ce dernier pour contrer le Front national.

«Cela ne devrait pas être un sujet de discussion pour les forces républicaines : le 7 mai, on prend le bulletin Macron et on considère que c'est le bulletin qui empêche l'extrême droite», a affirmé François Hollande à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles consacré au Brexit.

Accusant Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, qui l'a fraîchement ralliée, de «cacher» leur projet de sortir de l'Union européenne parce que ce dernier ferait «peur», le président français s'est montré plus élogieux à l'égard de son ancien ministre de l'Economie.

François Hollande a en effet assuré être convaincu qu'Emmanuel Macron serait «un bon partenaire pour l'Allemagne parce qu'il défendra les intérêts de son pays la France mais qu'il a aussi la conviction que l'Europe est au service de nos intérêts communs».

Le 24 avril, quelques heures après la parution des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, François Hollande avait déclaré qu'il voterait pour Emmanuel Macron, ajoutant que le candidat était d'après lui «celui qui défend[ait] les valeurs qui permettent le rassemblement des Français dans une période si particulière et si grave».

