Nicolas Dupont-Aignan va-t-il appeler à voter Marine Le Pen au second tour ?

Cinq jours après le premier tour, le candidat de Debout la France pourrait enfin faire connaître son choix entre les deux candidats restés en lice. En jeu quelque 4,7% de voix, lesquelles pourraient s'avérer déterminantes pour Marine Le Pen.

Nicolas Dupont-Aignan sait entretenir le suspense. Bien qu'arrivé en 6e position du premier tour, ses voix pèsent lourd. Mais les signes montrant que Nicolas Dupont-Aignan pourrait appeler à voter pour Marine le Pen se multiplient. Selon Le Parisien, la candidate du Front national aurait chamboulé son agenda ce 28 avril, et reporté plusieurs rendez-vous prévus afin de rencontrer Nicolas Dupont-Aignan.

#2ndTour Je réunirai en début de semaine les instances de mon parti et, en homme libre, je ferai part de mon choix. #Presidentielle2017pic.twitter.com/01X8H4dBxu — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 23 avril 2017

Toutefois, rien n'est assuré, alors que certains dirigeants sont farouchement opposés à un rapprochement avec le Front national. Ainsi du vice-président de Debout la France, Dominique Jamet, lequel a fait savoir que «le rapprochement avec le FN [...] serait une perte d'autonomie et une satellisation». Selon Europe 1, celui-ci a enfoncé le clou ce 28 avril, affirmant que le comité national de Debout la France n'était pas parvenu à trancher. «Il y a eu des discussions où tous les avis se sont opposés et à la fin on s'est séparés. Il n'y a pas de décision prise», a-t-il précisé.

#DupontAignan dévoile en direct des SMS du patron du #Figaro qui lui a demandé de se retirer https://t.co/cgd05z2Uoepic.twitter.com/OJaXeAEtl3 — RT France (@RTenfrancais) April 21, 2017

Pourtant, un peu plus tôt dans la journée, au micro d'Europe 1, le secrétaire général du Front national Nicolas Bay faisait part de son optimisme quant à un ralliement du candidat de Debout la France. «Ah oui, bien sûr, moi j'espère que tous les patriotes rejoindront Marine Le Pen durant cet entre-deux tours», a-t-il déclaré. Et de poursuivre : «Nicolas Dupont-Aignan est évidemment un patriote, il a obtenu un résultat non négligeable au premier tour, et nous lui tendons évidemment la main».

Longue hésitation, donc tractations ?

Interrogé sur la possibilité de voir le président de Debout la France figurer au sein du gouvernement que pourrait mettre en place la candidate du FN si elle accédait à l'Elysée, Nicolas Bay a répondu que l'hypothèse lui paraissait «probable». Nicolas Dupont-Aignan semble avoir désormais en ligne de mire les législatives et penser au moyen de traduire en sièges de députés les quelque 4,7% d'électeurs qui ont voté pour lui. De quoi l'inciter à renoncer à un «ni-ni», à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, dont le poids politique que lui a conféré le premier tour le dispense de chercher à nouer des alliances.

Occupant une place réduite sur l'échiquier politique entre le Front national et Les Républicains, il apparaîtrait logique que Nicolas Dupont-Aignan se prononce en faveur de Marine Le Pen, notamment en raison de la proximité de son programme avec le Front national sur des sujets comme l'Union européenne ou le souverainisme.

Un choix qui pourrait aussi s'expliquer par l'échec de François Fillon et des Républicains à la présidentielle, qui le prive de cette alternative. Pourtant, le maire de la ville d'Yerres a toujours tenu à marquer sa différence avec Marine Le Pen, se présentant comme un candidat plus modéré.

