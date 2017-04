Pour Marie-France Garaud, Le Pen est «la seule à pouvoir rétablir la souveraineté de la France»

Gaulliste historique, l'ex-députée européenne Marie-France Garaud a affiché sa préférence pour la candidate du Front national dans un entretien au Figaro. Selon elle, Marine Le Pen possède «le sens de l'Etat au point de préserver notre nation».

Ancienne conseillère de George Pompidou, Marie-France Garaud a fait son choix pour le second tour de l'élection présidentielle : ça sera Marine Le Pen.

Dans un entretien accordé au Figaro, cette eurosceptique convaincue a décrit la candidate du Front national comme étant «la seule à avoir le tempérament pour rétablir la souveraineté de la France». Selon Marie-France Garaud, elle possède «le sens de l'Etat au point de préserver notre nation».

Quand je vois des #macronistes se revendiquer de De Gaulle, qu'ils lisent Marie-France Garaud https://t.co/AFl8cI1uWbpic.twitter.com/IZhqhtKx2z — Alex M (@hdstanton1) April 28, 2017

Partisane de la sortie de l'Union uuropéenne, sujet que le Front national compte soumettre à référendum, cette ex-députée européenne non inscrite a déclaré : «Nous assistons à une tentative de domestication des pays européens, nous sommes placés devant l'éventualité d'un IVe Reich.»

Néanmoins, malgré ces convergences de vues, Marie-France Garaud ne compte pas s'afficher avec Marine Le Pen lors de la campagne. «Je suis quelqu'un de libre», a-t-elle assuré au Figaro, après avoir tout de même évoqué le fait de l'avoir récemment eue au téléphone.

Lire aussi : Un délégué CFDT Whirlpool menacé d’exclusion du syndicat après avoir confié qu’il votait FN

«Emmanuel Macron ne respecte pas la France»

Lors de l'interview, Marie-France Garaud n'a pas épargné le candidat d'En Marche!. «J'ai le sentiment que Monsieur Emmanuel Macron n'a ni amour-propre, ni lucidité. [...] Il ne respecte pas la France et il est même en train de détruire le support de son existence politique», a-t-elle déclaré.

«Il n'a pas de programme économique», a-t-elle poursuivi. «Il ne peut pas en avoir parce que nous ne sommes plus qu'un territoire à l'intérieur de l'Union européenne. Il faut sortir de là le plus rapidement possible, quel qu'en soit le coût, car mieux vaut la liberté que l'esclavage», a-t-elle certifié.

Lire aussi : Parisot à Matignon sous une présidence Macron ? L’intéressée se dit «disponible», En Marche! dément