Fuyez la désinformation : cessez de lire RT... ou de regarder Complément d'enquête ? (VIDEO)

Le 23 mars , France 2 décidait d'ouvrir son «enquête» sur deux médias russes disposant chacun d'une équipe de rédaction en France : RT et Sputnik. Affirmant ne pas avoir réussi à nous contacter, les limiers ne se sont pas laissés décourager...

Apparemment plus facile à trouver que l'adresse de nos bureaux parisiens, c'est auprès du «politologue russe et journaliste français» Nicolas Hénin, que l'équipe de Complément d'enquête s'est essentiellement informée quant à l'ambition éditoriale de RT France. L'expert révèle rapidement l'unique objectif de notre équipe de rédaction : «Montrer une France à feu et à sang» !

Egalement plus accessible que les impénétrables locaux de notre média, «un ancien journaliste de RT France interviewé à son insu» rapporte des scènes de mutineries qui s'y seraient produites ! Ne se sachant pas sur écoute, il dénonce également un réflexe qui hanterait la rédaction : celui «d'appeler systématiquement le Front national»...

Pour annoncer la couleur, France 2 a choisi un titre accrocheur : «RT News, Sputnik TV : la voix de son maître ?» Et présenté aux téléspectateurs deux médias distincts comme une entité unique, indivisible : la voix de «son» maître. C'est bien pour protéger la population de la désinformation en provenance d'un média financé à 100% par l'Etat russe (assertion répétée à l'envi durant le sujet) que France 2, financé à 100% par l'Etat français, a «enquêté» sur RT. CQFD.