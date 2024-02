Censure de chaînes Telegram jugées «prorusses» : «On est au-delà de l’État de droit»

20 chaînes Telegram francophones ont été censurées, à la suite du rapport de Viginum s’attaquant à un «réseau de propagande prorusse». L’une des victimes de l’opération, Alexandre Keller, animateur de la chaîne Telegram Kompromat, dénonce l’arbitraire visant des journalistes et un pouvoir français aux ordres de Washington.

Sa chaîne comptait près de 25 000 abonnés avant d’être censurée, mais il a déjà lancé un nouveau canal, qui a atteint 3 500 abonnés en 48 heures. «On bosse dur», résume Alexandre Keller, animateur de Kompromat, au micro de RT.

Quelques jours après la publication le 12 février du rapport de Viginum, l'organisme français supposé lutter contre les ingérences numériques étrangères, dénonçant «un réseau structuré et coordonné de propagande prorusse» surnommé «Portal Kombat», 20 canaux Telegram listés dans le rapport ont été censurés : Kompromat, Chroniques_conflit_ukraine ou encore la chaîne du vétéran français des milices de la République populaire de Donetsk, Erwan Castel et celle du récent média Géopolitique profonde. Leur crime ? Être les chaînes «les plus utilisées comme sources d’articles de pravda-fr.com», le portail visé par Viginum.

«Je n’ai pas de lien avec ce portail», nous précise Alexandre Keller. «Pour nous c’est un dossier bidon, où on a rassemblé une liste de médias pour faire passer une consigne de censure», fustige-t-il.

Dans la foulée de ce rapport et à quelques jours du deuxième anniversaire du conflit en Ukraine, les attaques visant les médias critiques à l’égard de la politique étrangère française s’accumulent. Le 13 février, le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné s’en prenait dans une vidéo sur X (ex-Twitter) aux attaques informationnelles émanant de puissances étrangères, qui «vont probablement s’intensifier» à l’approche des élections européennes de juin. Le ministre appelait à la «vigilance».

«On a rassemblé une liste de médias pour faire passer une consigne de censure»

Ancien des rédactions de RT France et Sputnik, Alexandre Keller a lancé son canal d’expression par esprit de dissidence. «Nous sommes des journalistes privés de canaux de diffusion», dépeint-il, avant d’ajouter : «Faire taire les adversaires, c’est un aveu de faiblesse.»

Une faiblesse d’autant plus coupable qu’elle est selon lui calquée sur des précédents mis en œuvre aux États-Unis, notre interlocuteur nous rappelant les propos de Barack Obama dès 2017, le pouvoir américain ayant initié la paranoïa occidentale contre de supposés réseaux de désinformation russes visant à «mettre la confusion» dans le système politique américain. «Le gouvernement français obéit à des ordre supérieurs», accuse-t-il.

«Notre information est sourcée, on travaille honnêtement», rétorque Alexandre Keller à ses accusateurs. «On s’approprie l’information, on la questionne, c’est ce qui gêne !», nous dit-il encore. Pour lui, «on veut priver les gens d’une alternative». Un abus de pouvoir des autorités françaises d’autant plus évident qu’il n’existe «aucune voie de recours» : «On est au-delà de l’État de droit», dénonce-t-il.

Kompromat cumulait trois millions de vues par mois. Alexandre Keller ne veut pas lâcher : «On va essayer de rester debout, on refuse d’être censuré», confie-t-il, tout en admettant se préparer au pire. Au cas où, il a relancé son compte sur X. «On va voir ce qu'Elon Musk pense de la liberté d’expression en France», s’amuse-t-il.