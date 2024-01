Xavier Moreau ciblé par TF1 : «ça veut dire que j'appuie là où ça fait mal»

Sous couvert de «vérifier» une fake news visant Xavier Moreau, fondateur de Strapol et présentateur de l’émission L’échiquier mondial sur RT en français, TF1 a publié un article lui-même calomniateur. Un procédé qui n'a pas laissé dupes les internautes.

«Vous avez été racheté par le Gorafi ?» s’est exclamé l’eurodéputé Thierry Mariani, moquant sur X une publication pour le moins maladroite de TF1 et LCI visant le 12 janvier Xavier Moreau, fondateur du think tank Stratpol et présentateur de l’émission L’échiquier mondial sur RT en français.

«Porte-voix de la propagande russe, Xavier Moreau est-il revenu en France pour éviter de se battre en Ukraine ?», faisait ainsi mine de s’interroger TF1. Dans l’article, ce média, dont la ligne éditoriale s’est révélée particulièrement hostile à la Russie depuis le début du conflit en Ukraine en 2022, «vérifie» une fake news accusant le géopolitologue, qui a la nationalité russe et réside à Moscou, de s’être réfugié en France après s’être «vu remettre son ordre de mobilisation par l’armée russe».

Et même si LCI indique entre autres que «Cette publication affirme à tort que Xavier Moreau serait revenu en France pour éviter la mobilisation en Ukraine», le média en profite pour écorner la réputation de l’intéressé, qualifié de «relais de la propagande russe» et s’adressant à un public «complotiste».

Un procédé malhonnête

Un procédé qui a vivement fait réagir : «Encore un grand moment d’information», a aussi taclé sur X l’expert en gestion de crise Hervé Caresse. «Du grand journalisme », a abondé l’écrivain Slobodan Despot.

«Votre article est vraiment présenté de manière malhonnête», commente un internaute. «Invitez-le sur le plateau de LCI, histoire de nuancer un peu vos discours», ajoute un autre. Xavier Moreau s’est en effet fait remarquer par ses analyses du conflit ukrainien prenant à contre-pied celles avancées en occident, s’attirant un public fidèle… et des détracteurs qui ne le sont pas moins.

Puisque @LCI s'intéresse à moi, je suis prêt à participer à un débat sur ce média otanien face à tous les Gamelins qu'ils ont invités depuis bientôt 2 ans et une ou deux hystériques ukrainiennes s'ils le jugent nécessaire.

Bons baisers de Russie !

On vous aura ! https://t.co/ocmTzruD7E — Stratpol (@stratpol_site) January 12, 2024

«Si je suis mobilisé, j’irai !»

Joint par téléphone, celui-ci ironise à son tour : «Je suis caché dans mon appartement pour que les Russes ne me trouvent pas !», dit-il en riant, de retour de Paris après un voyage de cinq jours pour donner une conférence pour le média Géopolitique profonde et répondre à une interview d’André Bercoff sur Sud Radio.

Les attaques le visant sont pour lui inévitables : «ça veut dire que j'appuie là où ça fait mal», dit-il. «Ce n’est pas la première fois que ces rumeurs circulent », nous explique-t-il : «lorsque les autorités russes ont décrété la mobilisation, en octobre 2022, aussitôt sur les réseaux sociaux, il a été dit que j’étais en France pour l’éviter». Des médisances auxquelles il n'avait pas daigné répondre.

Ancien officier parachutiste français, sorti de Saint-Cyr, Moreau n’est pourtant pas du genre à se planquer : «si je suis mobilisé, j’irai», nous dit-il le plus naturellement du monde. Reste que l’intox ne tient pas face aux circonstances et exigences de l’armée russe : «la mobilisation, ça fait plus d’un an qu’elle est terminée», nous explique Moreau. En effet, le nombre de volontaires a largement comblé les besoins en combattants de l’armée russe en 2023. A cela faut-il ajouter que Moreau, âgé de 52 ans, est déjà trop vieux pour revêtir l’uniforme en Russie, et qu'il est aussi père de cinq enfants et directeur d’une société d’informatique.

Autant de raisons qui font que c'est sur le front de l'information que Xavier Moreau continuera, malheureusement pour ses calomniateurs, à combattre les idées reçues, avec ses analyses et ses émissions qui dérangent.