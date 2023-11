«Halte au massacre à Gaza» : nouvelles manifestations pro-palestiniennes en France

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté le 18 novembre en France pour demander un «cessez-le-feu immédiat à Gaza», à l'initiative du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens.

À Paris, un cortège comptant plusieurs milliers de manifestants s'est élancé le 18 novembre sous la pluie derrière une banderole «Halte au massacre à Gaza et en Cisjordanie, cessez-le-feu immédiat». «Vive la résistance du peuple palestinien !», figurait aussi sur une autre banderole.

«L'heure est grave pour nos amis palestiniens», a déclaré à la presse Bertrand Heilbronn, président de l'association France Palestine Solidarité. Décrivant les «indescriptibles souffrances pour le peuple palestinien », réclamant «la fin des bombardements», la fin «des offensives terrestres» et la « levée du blocus» de Gaza, le militant de la cause palestinienne a également mis en cause la «position illisible» de l'exécutif français «qui fait honte à notre pays».

«La France doit immédiatement appeler à un cessez-le-feu pour que les armes se taisent», a ajouté Sophie Binet, la secrétaire générale du syndicat CGT, l'un des plus importants en France.

Manifestations à Marseille et Toulouse

À Marseille, plusieurs centaines de personnes se sont réunies près du Vieux-Port. Une minute de silence a été observée pour les victimes palestiniennes, a constaté une journaliste de l'AFP. À Toulouse, un cortège a rassemblé en matinée de 1 200 personnes selon la préfecture à 4 000 selon la CGT.

Après une première vague d'interdictions, plusieurs manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu en France, notamment les 4 et 11 novembre, en réaction aux bombardements israéliens sur la Bande de Gaza qui ont suivi l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Tsahal estime que quelques 240 personnes ont été prises en otage dans la bande de Gaza au cours de l'attaque sans précédent du groupe armé palestinien sur les territoires israéliens environnants. Celle-ci a fait environ 1 200 morts en Israël, principalement des civils, selon les autorités israéliennes.

En représailles, Israël bombarde sans répit la bande de Gaza et mène depuis le 27 octobre une opération terrestre dans le but «d'anéantir» le mouvement islamiste au pouvoir dans le territoire palestinien. Ces frappes israéliennes sur Gaza ont fait plus de 12 000 morts dont 5 000 enfants et 3 300 femmes, selon le ministère de la Santé du Hamas.