France : de faux livreurs agressent violemment une femme et un enfant au cœur de Paris

La vidéo de l'agression d'une nourrice accompagnée d’un enfant par trois individus dans un appartement du XVIe arrondissement de Paris le 24 octobre a émergé sur internet. L’un des agresseurs s’est fait passer pour un livreur. La scène s’est déroulée quelques heures après un autre cambriolage semblable.

C’est vers 14h rue Greuze, dans le XVIe arrondissement de Paris, que trois individus ont violemment agressé une femme âgée d’une trentaine d’années le 24 octobre. Un des trois individus s’est fait passer pour un livreur de l’entreprise Deliveroo et a permis à deux complices de s’introduire dans l’appartement. La scène filmée dure deux minutes, on y voit l’employé de maison tenter de se débattre face à ses agresseurs, ceux-ci se relayant pour la maîtriser.

Canon dans la bouche et strangulation

L’information a été confirmée par le journaliste de Valeurs actuelles Amaury Bucco et par le site d’information Actu17. La nourrice est de nationalité philippine et a subi des coups des cambrioleurs. Ces derniers lui auraient notamment introduit le canon d’une arme dans la bouche, elle porterait des marques de strangulation et des coupures au niveau de la bouche et a été hospitalisée. L’enfant, âgé de huit mois, n’aurait pas subi de sévices.

A Paris, ce matin. Un gars se fait passer pour un livreur deliveroo. Deux autres débarquent quand la porte s'ouvre et tabassent la nounou. pic.twitter.com/Eu3ExDC1nu — Pierre Sautarel (@FrDesouche) October 24, 2023

Les voleurs ont, eux, pris la fuite à bord d’un véhicule de la marque BMW signalé comme volé par la police. L’arrivée des policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) a donné lieu à une scène peu commune puisque le propriétaire de l’appartement s’est attaqué à eux, armé d’un marteau, croyant avoir affaire aux cambrioleurs, les membres de la BAC ne portant pas d’uniforme. Il a été placé en garde à vue.

Des précédents dans la journée et la veille

Le même jour au matin, toujours selon Amaury Bucco, un cambriolage assez semblable avait déjà eu lieu dans le VIIIe arrondissement de Paris. Trois individus se faisant passer également pour des livreurs ont pénétré dans un appartement. Armés aussi d’une arme de poing dont ils se sont servis pour menacer une femme, les cambrioleurs ont été mis en fuite par son conjoint mais ce dernier a été poussé dans les escaliers et blessé au crâne, s’est déboîté l’épaule et a été hospitalisé. Les agresseurs ont pris la fuite.

Le 23 octobre, toujours dans le XVIe arrondissement, un autre cambriolage impliquant cinq individus avait eu lieu, selon Actu 17. C’est une femme de 81 ans qui avait été ligotée et bâillonnée dans son logement. Cette fois, les cambrioleurs n’avaient pas échappé à la police et la BAC les avait interpellés. Le journaliste Amaury Bucco précise que l’un d’entre eux était sous le régime de la semi-liberté pour des faits de violence à la personne et que les cinq suspects étaient des «délinquants de banlieue qui viennent commettre leurs méfaits dans des beaux quartiers».

Dans la nuit du 24 au 25 octobre, Sylvie Tellier, miss France 2002, a également été victime d’un cambriolage, sans violence, selon une information révélée par le JDD. Les faits se sont encore déroulés dans le XVIe arrondissement et deux suspects ont été interpellés.

Après une décrue liée aux confinements, le nombre de cambriolages a connu une augmentation partout en France en 2022, selon l’Insee. Le ministère de l’Intérieur évoquait au mois de juillet le chiffre de +11% en 2022. L’année 2023 devrait consacrer une nouvelle hausse partout en France à en croire la multiplication des cas en région parisienne mais aussi les recensions statistiques locales dans des départements comme le Calvados, la Drôme ou encore le Cher.