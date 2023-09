Loi immigration : la gauche de la majorité tend la main à la gauche

Trente-cinq députés, du centre-gauche au Parti communiste, réclament la régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension. Parmi les signataires se trouve le président Renaissance de la commission des Lois, Sacha Houlié.

Une «Une» pour faire bloc. Des élus de la majorité et des personnalités issues de composantes de la Nupes ont cosigné ce 12 septembre une tribune dans le journal Libération en faveur de «mesures urgentes et humanistes» en matière d’immigration. Parmi ces mesures figure l’intégration de la régularisation des travailleurs sans papiers pour les métiers en tension dans le projet de loi immigration.

🔴 Travailleurs sans papiers : l'appel à régulariser. C'est la une de @Libe mardi



Des élus Renaissance et Modem signent, avec des parlementaires PS, PCF, EELV et Liot, une tribune réclamant la régularisation dans les métiers en tension.



Lire : https://t.co/nj2k4mQp7hpic.twitter.com/Fo6DBj583F — Libération (@libe) September 11, 2023

Ne manquait que les Insoumis et la photo de famille était complète. La première page du journal Libération met en scène le député écologiste Julien Bayou, la socialiste Marie-Pierre de La Gontrie et le communiste Fabien Roussel, tous membres de la Nupes. Avec eux, deux macronistes : le président de la commission des Lois Sacha Houlié et Stella Dupont. Tous deux issus du Parti socialiste, ils sont accompagnés de quatre autres membres de Renaissance et de six élus MoDem.

LR embarrassé, le RN et LFI contre-attaquent

Dans une intervention sur France Inter, ce 12 septembre au matin, Sacha Houlié s’en est pris à «l’hypocrisie» de la droite et du patronat qui solliciteraient localement cette mesure mais y renonceraient à l’Assemblée. Les propos du député Renaissance n’ont pas été commentés par les opposants de droite.

De leur côté, les Insoumis on taclé le président de la commission des Lois. Ainsi, le député Thomas Portes l’a-t-il qualifié de tartuffe, rappelant son combat pour la réforme des retraites. De l’autre côté de l’échiquier, la députée RN Bénédicte Auzanot a dénoncé ce qu’elle percevait comme une duplicité de la majorité sur la question migratoire.

En macronie : #Darmanin drague les LR pour faire passer une énième loi sur l’immigration supposément plus dure et, « en même temps », le député Sacha Houlié signe un appel à la régularisation des immigrés #clandestins avec des députés socialistes, communistes et d’EELV. 🤔 pic.twitter.com/YLniRphdAf — Bénédicte Auzanot (@BeneAuzanot) September 12, 2023

Aux réactions des oppositions a succédé celle de l’exécutif avec le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur Europe 1 le même jour, qui a tenu à affirmer que l’ensemble de la majorité défendait cette mesure. Le projet de loi immigration devrait être présenté au Sénat à la fin du mois d’octobre pour un retour à l’Assemblée au début de l’année 2024.