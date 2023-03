Réforme des retraites : à Paris, Les Patriotes marchent «pour le renversement du gouvernement»

Plusieurs milliers de personnes ont défilé à Paris à l’appel du parti de Florian Philippot, en faveur des motions de censure déposées contre le gouvernement. Celui-ci a en effet enclenché l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites.

Ce 18 mars, le parti Les Patriotes, présidé par Florian Philippot, appelait à manifester à Paris «pour le renversement du gouvernement» – il s'agissait d'une des nombreuses mobilisations organisées le jour-même dans la capitale et d'autres villes de France, pour protester contre la réforme des retraites, et l'usage par le gouvernement de l'article 49.3 de la Constitution afin de faire passer le projet de loi.

Quelques milliers de manifestants ont répondu à l'appel des Patriotes, rapporte le journaliste Jonathan Moadab.

Plusieurs milliers de personnes à Paris à l'appel de @f_philippot pour demander la destitution de #Macron#ReformesDesRetraitespic.twitter.com/i3h9nIyl9I — Jonathan Moadab (@MoadabJ) March 18, 2023

«Députés, mettez le coup de grâce qu’on en finisse» : c'est en ces termes que Florian Philippot a apporté son soutien à la motion de censure transpartisane, qui sera soumise au vote de l’Assemblée à partir du 20 mars. Un vote qui, espère le chef de parti souverainiste, portera le «dernier coup de pioche» afin de «couler le navire».

Un monde incroyable pour exiger le vote lundi de la #MotionDeCensureTransPartisane en ce moment à Paris à l’initiative des Patriotes !



Renversez ce gouvernement de traîtres !

🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/70FEd32cHD — Florian Philippot (@f_philippot) March 18, 2023

Initiée par le parti centriste Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot), cette motion de censure transpartisane ambitionne d’être la deuxième – sur la centaine de motions de censure déposées sous la Ve République – à renverser un gouvernement.

L’unité de Les Républicains en sursis ?

Mais afin d'atteindre la majorité absolue de 287 voix à l'Assemblée nationale, la quasi-totalité des députés des partis d’opposition doivent la voter. Selon les conjectures de certains titres de presse, le vote pourrait s’avérer particulièrement serré, se jouant à une quinzaine voire une dizaine de voix. Dans ce contexte, le positionnement des députés Les Républicains (LR) pourrait être déterminant.

Or, le président du parti Eric Ciotti l’assure : ses députés ont voté «en réunion de groupe» pour ne s’associer à aucune motion de censure. «Il n’y aura pas de majorité sur ces motions de censure» martelait l’Azuréen sur le plateau de France 3, lui qui a obtenu des concessions du gouvernement sur cette réforme des retraites qu’il estime «indispensables». Néanmoins, plusieurs députés LR sortent d'ores et déjà du rang, à l'image des députés Ian Boucard et Fabien Di Filippo.

Egalement pressenti pour gonfler les rangs des frondeurs : Aurélien Pradié. Evincé la vice-présidence des LR, pour ses prises de position sur la réforme des retraites, le député du Lot a déclaré dans un entretien à La Dépêche publié ce 18 mars que la motion de censure de Liot «mérite encore réflexion».