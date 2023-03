Paris : manifestation contre la future loi sur l’immigration (VIDEO)

Des manifestants ont défilé le 4 mars à Paris pour dénoncer un projet de loi sur l’immigration proposé par Gérald Darmanin. Le texte vise notamment à faciliter l'expulsion des étrangers délinquants et à réformer le droit d’asile.

Le 4 mars à Paris, des manifestants, parmi lesquels figuraient des sans-papiers et des représentants d'organisations syndicales et associatives, ont manifesté contre le projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Lors d'une intervention, une porte-parole de l'union syndicale Solidaires a déclaré que les manifestants étaient présents pour «refuser cette politique qui va encore aggraver la répression, l'enfermement et les expulsions». «Nous voulons une vraie politique d'accueil des migrants sur le territoire et de liberté de circulation et d'installation», a-t-elle ajouté.

Des manifestations similaires contre le projet ont eu lieu à Paris, Lyon et Marseille le 18 février. Le projet de loi défendu par le ministre prévoit plusieurs mesures pour faciliter les expulsions – surtout des étrangers qui commettent des actes délictueux –, une réforme du droit d'asile et un volet intégration, notamment la régularisation des travailleurs sans papiers dans les secteurs où les employeurs peinent à embaucher, comme la restauration.