Un sénateur accusé de racisme pour avoir déclaré que LFI transforme l'Assemblée en «camp de gitans»

La comparaison faite par le sénateur et président de l'UDI Hervé Marseille entre LFI et les «camps de gitans» a été dénoncée sur les réseaux sociaux alors que l'Assemblée se déchire sur la question des retraites.

Le sénateur et président du parti centriste UDI Hervé Marseille a accusé le 8 février sur Radio J la France insoumise de transformer l'Assemblée en «camp de gitans» .

Tançant le comportement selon lui turbulent des députés de gauche, le parlementaire y est allé de son parallèle douteux : «L'image que donne en particulier LFI est absolument effrayante [...] transformer l'Assemblée nationale en camp de gitans, c'est pas les Saintes-Maries-de-la-Mer», a-t-il dit.

«Quand on voit ces invectives permanentes, on ne peut plus échanger, on interrompt tout le monde [...] plus personne ne peut parler», a-t-il encore dénoncé.

C'est pas les Saintes-Maries-de-la-Mer

Mais la comparaison avec la communauté des gens du voyage n'est pas passée inaperçue, d'aucun la considérant comme méprisante et raciste.

Monsieur @HerveMarseille, vous cherchez à concurrencer le RN avec vos propos qui fleurent bon le #racisme? C'est censé être quoi un "camp de Gitans" pour vous? https://t.co/N14BtUIz7D — Dominique Sopo (@d_sopo) February 8, 2023

«Monsieur Herve Marseille, vous cherchez à concurrencer le RN avec vos propos qui fleurent bon le racisme ? C'est censé être quoi un "camp de Gitans" pour vous ?», l'a interpellé sur Twitter le président de SOS Racisme, Dominique Soppo.

" LFI transforme l'Assemblée en camp de gitans ". Ça va on vous gene pas @HerveMarseille dans votre racisme rance ? Propos honteux. #ReformeDesRetraites — Thomas Portes (@Portes_Thomas) February 8, 2023

«Ça va on vous gene pas [Herve Marseille] dans votre racisme rance ? Propos honteux», a twitté dans la même veine le député LFI Thomas Portes.

«J'ai sûrement fait preuve d'imprudence verbale et je n'ai voulu évidemment blesser personne. Je regrette cette situation», s'est justifié plus tard le centriste dans un tweet. Il en a profité au passage pour accuser LFI de faire une instrumentalisation «nauséeuse» de ses propos.

L'instrumentalisation de mes propos par LFI est nauséeuse.J'ai sûrement fait preuve d'imprudence verbale et je n'ai voulu évidemment blesser https://t.co/bF3GXoHqPs regrette cette situation.Mais regardez ce qu'ils font de l'AN! — Hervé Marseille 🇺🇦 (@HerveMarseille) February 8, 2023

La mention des Saintes-Maries-de-la-Mer par le sénateur centriste renvoie à un pèlerinage catholique populaire dans la communauté tzigane qui a lieu tous les ans dans cette ville côtière des Bouches-du-Rhône. D'importantes réunions de familles, venues parfois de toute l'Europe, ont lieu à cette occasion.

La très impopulaire réforme des retraites est en débat à l'Assemblée nationale et les discussions sont houleuses. La France insoumise a notamment déposé quelque 13 000 amendements au texte (sur un total de 20 000) ce que leurs adversaires dénoncent comme une tentative d'obstruction.