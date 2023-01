Retraites : Le Gendre estime que la réforme n'est pas forcément «juste», LFI y voit un aveu

Selon Gilles Le Gendre, député de la majorité présidentielle, la réforme annoncée des retraites est «nécessaire», mais il ne dit pas qu'elle est «juste». La France insoumise y voit un aveu et invite le gouvernement à abandonner le projet.

«On est éminemment conscients du fait que nous n'avons pas encore réussi à convaincre de la pertinence de cette réforme. Moi ce que je dis, c'est que cette réforme, elle est nécessaire. Je ne dis pas qu'elle est juste parce que je pense qu'elle ne peut pas être perçue comme juste dès lors que nous demandons des efforts à tout le monde», a estimé sur Sud Radio le député Renaissance. «En revanche, le dispositif des retraites, quand il sera adopté, sera plus juste qu'avant et c'est ça qui est fondamental. Nous corrigeons un certain nombre d'injustices flagrantes dans le système actuel qui accompagne une mesure d'effort que nous assumons, qui est liée à l'augmentation de l'âge légal», a-t-il précisé.

Désormais, ils reconnaissent que cette réforme est injuste. C’est un bonne avancée. Il leur reste à comprendre qu’elle est aussi inutile. https://t.co/xdgYymPg16 — Manuel Bompard (@mbompard) January 20, 2023

«Désormais ils reconnaissent que cette réforme est injuste. C’est une bonne avancée. Il leur reste à comprendre qu’elle est aussi inutile», s'est félicité sur Twitter le nouveau coordinateur de LFI Manuel Bompard. «"Je ne dis pas que cette réforme est juste". "Juste" : c'était justement l'élément de langage répété en boucle par Borne et les autres. C'était donc un mensonge. Un de plus. Le peuple a déjà très bien compris, lui. Qu'ils retirent leur réforme des retraites scélérate», a abondé le député LFI Bastien Lachaud sur le même réseau social.

Au lendemain d'une première journée d'action réussie, les syndicats se projettent vers une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, le mardi 31 janvier, avec l'espoir que les manifestations et les grèves feront reculer l'exécutif.