Des dizaines de tracteurs dans le centre de Toulouse contre la nouvelle PAC (VIDEO)

Le 17 janvier, des dizaines de tracteurs ont investi le centre de Toulouse pour protester contre la nouvelle Politique agricole commune (PAC), qui modifie la réglementation sur les sols argileux.

Devant la cité administrative de Toulouse, le 17 janvier, plus de 150 agriculteurs venus avec une soixantaine de tracteurs ont protesté contre la nouvelle Politique agricole commune (PAC), et plus particulièrement la nouvelle dérogation argile. «La terre se laboure avec du savoir-faire, pas un ordinateur», «Qui sème la misère récolte la colère», pouvait-on lire sur des pancartes. Certains protestataires ont déversé du fumier et des pneus pour exprimer leur mécontentement.

La nouvelle dérogation contestée modifie le pourcentage de terres argileuses nécessaires pour pouvoir travailler la terre à partir du 1er octobre 2023 : de 25% aujourd'hui, il va passer à 37%. «En Haute-Garonne, les 3/4 des terres sont en zone vulnérable, on a donc des contraintes à respecter. Heureusement, on a une dérogation argile. C'est-à-dire que, quand on a des terres à plus de 25% d'argile, on peut travailler les terres à partir du 1er octobre. Si ça passe à 37%, comme le veut le ministère de l'Environnement, cette dérogation ne concernera plus que 20 000 agriculteurs contre 110 000 à l'heure actuelle», a déploré un agriculteur, cité par France 3.