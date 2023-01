«Comme un cheval dans la soupe» : Roussel critique la manifestation LFI du 21 janvier

Dans @leJDD et @leparisienwe, #Roussel et #Hidalgo attaquent la #FranceInsoumise. C’est une erreur alors que la bataille des retraites doit nous rassembler. Nous diviser, c’est aider #Macron et la retraite à 64 ans.



Soyons unis, déterminés et très nombreux le 19 puis le 21 !