Une commémoration organisée à Paris pour le 104e anniversaire de l'armistice du 11 Novembre

Comme chaque année, la France a commémoré l'armistice du 11 novembre 1918, qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale. Le président de la République s'est rendu, comme le veut la tradition, sur la tombe du soldat inconnu.

Emmanuel Macron a présidé le 11 novembre à Paris la cérémonie de commémoration du 104e anniversaire de l'armistice, avant un déjeuner à l’Elysée avec des porte-drapeaux, commissaires de la flamme du soldat inconnu et présidents d'associations d'anciens combattants.

EN DIRECT | 104ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. https://t.co/lW2PDBwwt2 — Élysée (@Elysee) November 11, 2022

Le chef de l’Etat a déposé une gerbe et s'est recueilli devant la statue de Georges Clemenceau sur les Champs-Elysées, à quelques mètres du palais présidentiel. Il a ensuite passé des troupes en revue place Charles-de-Gaulle puis ravivé la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, avant l'appel des noms des militaires morts pour la France depuis le 11 novembre 2021.

Le chef de l’Etat avait été accueilli à l’Etoile par le Premier ministre Elisabeth Borne, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, les secrétaires d’Etat Sarah El Haïry (Jeunesse et Service national universel) et Patricia Mirallès (Anciens combattants et Mémoire), et le chef d'état-major des armées Thierry Burkhard.

Etaient notamment présents à cette cérémonie l'ancien président Nicolas Sarkozy, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, le président du Sénat Gérard Larcher et la maire de Paris Anne Hidalgo, que le président français a salués accompagné de son homologue argentin Alberto Fernandez.