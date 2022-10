«Greenwashing» : des activistes écologistes font le siège du Climate Finance Day

Des activistes de diverses associations, telle que Les Amis de la Terre, ont perturbé la rencontre annuelle du Climate Finance Day pour dénoncer les investissements de BNP Paribas dans les énergies fossiles. Un des militants a été interpellé.

Des militants écologistes ont fait irruption à l'entrée du Palais Brongniart à Paris, où s'est ouvert le 27 octobre le Climate Finance Day, rencontre annuelle de la finance française dédiée au réchauffement climatique, afin de dénoncer les investissements de la banque BNP Paribas dans des énergies fossiles, ont constaté des journalistes de l'AFP.

En forçant la porte d'entrée, une quarantaine de militants des associations écologistes Les Amis de la Terre et Alternatiba Paris se sont introduits sur le parvis du Palais Brongniart à Paris. Ils ont déversé de la peinture noire sur les marches, représentant le pétrole, et lancé des fumigènes noirs, symbolisant le gaz, deux énergies fossiles dont BNP Paribas est accusé de financer le développement.

Le groupe a également déployé en haut des marches du palais des banderoles «BNP Paribas condamne le climat» et «BNP Paribas la banque d'un monde qui brûle» et des activistes déguisés en ouvriers de chantier ont tenté de découper la chaîne d'une des entrées à la scie à métaux. Un militant a été interpellé sur place, a constaté une journaliste de l'AFP.

Ce sommet est un rituel du "greenwashing"

«Ce sommet est un rituel du "greenwashing"», a déclaré auprès de l'AFP Lorette Philippot, chargée de campagne pour l'ONG Les Amis de la Terre, en amont de l'opération.«C'était important pour nous de laisser notre marque en déversant cette +marée noire+ sur les marches», a-t-elle ajouté.

«On veut aussi montrer au public dans quoi sont investies leurs économies», a ajouté Clem Converset-Doré, porte-parole d'Alternatiba Paris.

BNP Paribas a été mis en demeure le 26 octobre de cesser son soutien à l'expansion des énergies fossiles par Les Amis de la Terre, Oxfam et Notre Affaire à Tous, les trois ONG menaçant le géant bancaire d'une action judiciaire car elles estiment qu'il ne respecte pas son «devoir de vigilance» sur les risques environnementaux.

La banque a assuré à l'AFP que «l'extraction et la production de pétrole et de gaz ainsi que le raffinage ne représentaient plus que 1,3%» des crédits accordés par la banque et que ses objectifs sont «compatibles avec la perspective de financer une économie neutre en carbone à horizon 2050».