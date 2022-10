Des membres de la Confédération Paysanne investissent un bâtiment du ministère de l’Agriculture

Plusieurs agriculteurs ont envahi ce 25 octobre la direction générale de l'Alimentation à Paris afin de protester contre le confinement des volailles élevées en plein air, comme le souhaite le ministère, afin de lutter contre la grippe aviaire.

«Pour sauver l'élevage plein-air la confédération paysanne occupe la DGAL [direction générale de l'Alimentation] à Paris. Plus de 60 paysannes et paysans, éleveuses et éleveurs en plein air sont venus de toute la France», annonce sur Twitter le syndicat agricole français.

Par leur action, les protestataire entendent dénoncer l'interdiction de l'élevage en plein air dans les zones jugées à risque concernant la grippe aviaire. Le ministère de l'Agriculture justifie cette mesure pour éviter des contacts avec des oiseaux migrateurs porteurs du virus.

Des agriculteurs de la @ConfPaysanne envahissent un bâtiment du ministère de l’agriculture pour « sauver l’élevage en plein air »



Des milliers de plumes sont déversées dans les locaux. pic.twitter.com/UQPGEthc4B — Clément Lanot (@ClementLanot) October 25, 2022

Comme le montre une vidéo du journaliste Clément Lanot, plusieurs d'entre eux ont déversé plusieurs «milliers de plumes» dans les locaux.

«Elevage paysan. Ne nous laissons pas abattre», peut-on lire sur une banderole brandie devant l’entrée du bâtiment public.

ACTION : pour sauver l'élevage plein-air la @ConfPaysanne occupe la DGAL à Paris. Plus de 60 paysannes et paysans, éleveuses et éleveurs en #pleinair sont https://t.co/nlBabLFu60 de toute la France. #grippeaviairepic.twitter.com/0rgWHoHYTy — Conf' Paysanne (@ConfPaysanne) October 25, 2022

«Mes volailles sont dehors et elle le resteront», peut-on encore lire sur une affiche tenue par un protestataire.

Plus de 30 départements représentés pour sauver l'élevage plein-air #grippeaviairepic.twitter.com/V9vrsegO2Z — Conf' Paysanne (@ConfPaysanne) October 25, 2022

Comme le rapporte l'AFP, le ministère de l'Agriculture a annoncé le 19 octobre que les volailles élevées en plein air vont devoir être confinées en Bretagne et dans les Pays de la Loire, respectivement première et deuxième régions françaises en matière de production avicole.