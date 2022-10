Mobilisation à l'appel des syndicats : «La grogne commence à monter en France», selon Charles Taieb

Charles Taieb, analyste politique, a commenté pour RT France la mobilisation à l'appel des syndicats du 18 octobre. Les manifestants exigeaient une augmentation des salaires et s'opposaient aux réquisitions de grévistes dans les raffineries.

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue le 18 octobre en France, journée interprofessionnelle de mobilisation et de grèves pour des hausses de salaires et contre les réquisitions de grévistes dans les raffineries. Au total, 107 000 personnes ont manifesté dans le pays selon le ministère de l'Intérieur, près de 300 000 selon la CGT, organisatrice de la mobilisation avec FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, MNL, Unef et la Vie lycéenne.

Pour l'analyste politique Charles Taieb, interrogé par RT France dans la journée du 18 octobre, l'«enchaînement des crises» actuel va être très difficile à gérer par l'Etat, tandis que «la grogne commence à monter» dans le pays.