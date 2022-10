L'élue féministe Sandrine Rousseau huée à une manifestation de soutien aux Iraniennes

L'élue écologiste Sandrine Rousseau, connue pour ses positions féministes, a été copieusement huée lors d'une manifestation à Paris en faveur des Iraniennes. Une partie de la foule a même scandé : «Complice, collabo !»

Décidément, Sandrine Rousseau continue de faire parler d'elle. Celle qui multiplie les polémiques a en effet pu mesurer sa faible cote de popularité parmi une frange des manifestants venus à Paris le 2 octobre apporter leur soutien aux rassemblements en Iran survenus après la mort de la jeune Mahsa Amini.

La députée de la 9e circonscription de Paris a ainsi été huée par les manifestants alors qu'elle tentait de prononcer un discours au côté de plusieurs autres personnalités de gauche, comme Manon Aubry ou Olivier Faure. La femme politique a péniblement réussi à exprimer son soutien aux manifestantes iraniennes ainsi que son appel à la «sororité», en élevant la voix.

Sandrine Rousseau huée à la manifestation pour #MahsaAmini.



Des manifestantes expliquent qu’elle n’est pas bienvenue.



Sandrine Rousseau précise que d’autres manifestantes l’ont applaudie. pic.twitter.com/bTUuFWn7qC — Clément Lanot (@ClementLanot) October 2, 2022

Une partie de la foule, qui se rassemblait pour dénoncer les interdictions vestimentaires imposées aux femmes iraniennes, a même scandé : «Complice, collabo !»

Sandrine Rousseau est connue pour ses prises de positions en faveur du droit à porter le voile islamique. En novembre dernier, l'élue écologiste avait par exemple estimé que certaines femmes choisissaient de porter le hijab par «embellissement». Elle est également connue pour ses positions favorables au droit à porter un burkini, ou encore pour avoir proposé d’accueillir en France des islamistes afghans... afin de mieux les surveiller.

En marge de la manifestation, l'élue féministe et écologiste s'est même faite interpeller par une Iranienne alors qu'elle était en plein interview. «Nous sommes des Iraniens, nous manifestons pour l'Iran, pas pour cette dame là», lui a-telle lancé devant les caméras.

Une iranienne indique à Sandrine Rousseau qu’elle n’a pas sa place dans une manifestation de soutien aux femmes iraniennes (source : CLPress) @ObservatoireBxlpic.twitter.com/5dHBSYVnci — Claude Posternak (@claudeposternak) October 2, 2022

Egalement présente à la manifestation, Maaroufi Fadila, directrice de l'organisation Observatoire des Fondamentalismes de Bruxelles, a elle aussi critiqué les prises de position de Sandrine Rousseau qui défend selon elles les femmes «qui font du prosélytisme islamique» et «les hommes qui sont islamistes au sein de son parti et dans d'autres partis de la gauche».

Séquence entière ⁦@Maaroufi9⁩ au sujet de la présence de Sandrine Rousseau à la manifestation en solidarité avec les femmes iraniennes à Paris pic.twitter.com/C0szPLwwlw — 🇧🇪🇪🇺Observatoire Fondamentalismes à Bruxelles (@ObservatoireBxl) October 2, 2022

«Huée et acclamée, les deux. Moi, je défends la liberté des femmes partout dans le monde», s'est défendue Sandrine Rousseau sur BFM TV. «Moi, je porte la liberté des femmes partout et la liberté des femmes manifestement, ça divise.Il y a une expression en politique qui dit qu'on ne peut pas faire rentrer le dentifrice une fois qu'il est sorti du tube. La colère des femmes est sortie du tube et partout dans le monde, elle s'exprime», a poursuivi l'écologiste.

Le rassemblement à Paris a mobilisé plusieurs milliers de personnes.