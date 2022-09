Paris : des motards manifestent contre le stationnement payant imposé aux deux-roues

Des conducteurs de deux-roues ont manifesté ce 19 septembre à Paris à l'appel de la Fédération française des motards en colère (FFMC) pour protester contre la décision de la mairie d'imposer un stationnement payant aux deux-roues thermiques.

Les motards en colère ont de nouveau manifesté à Paris ce 19 septembre près de l'Hôtel de Ville pour protester contre le stationnement payant imposé depuis le premier septembre aux deux-roues motorisés.

PARIS - Manifestation des deux-roues motorisées contre le parking payant dans la capitale. pic.twitter.com/EGbxgYfmx8 — Clément Lanot (@ClementLanot) September 19, 2022

«Stationnement = service public. Gratuité pour tous», a-t-on pu lire sur une pancarte affichée sur un des véhicules, sur des images filmées sur place et diffusées sur les réseaux sociaux. Les manifestants étaient munis de sifflets et ont abondamment klaxonné.

Manifestation des deux-roues contre le stationnement payant à #Paris#Hidalgo

"Hidalgo nous ne voulons pas payer pour ta gestion catastrophique" pic.twitter.com/XvGmn7LSUT — Réalités Routières (@RealitesRoutes) September 19, 2022

Depuis le 1er septembre, les deux-roues motorisés thermiques doivent payer pour stationner dans les rues de la capitale. Dans le centre de la capitale, le stationnement coûte 3 euros de l'heure contre 2 euros dans les arrondissements extérieurs. L'amende pour non paiement de stationnement va de 25 à 37,50 euros selon la zone. Les stationnements gênants ou dangereux sont, eux, passibles de 135 euros d'amende.

La mairie de Paris justifie cette mesure par la volonté d'imposer un «meilleur équilibrage de l'espace public» et la migration vers «des mobilités moins polluantes et plus douces». Mais les détracteurs de la mesure dénoncent une discrimination qui pénalisera les travailleurs aux revenus les plus modestes habitant en banlieue et dépendants de cette mobilité. Une manifestation avait déjà réuni environ 500 deux-roues le 3 septembre selon l'AFP.

Deux sociétés sont chargées par la mairie d'effectuer 2 000 contrôles par jour.