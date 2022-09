Adrien Quatennens se met en retrait de sa fonction de coordinateur de La France insoumise

Après la révélation dans le Canard enchaîné du dépôt d'une main courante par son épouse, le député du Nord a annoncé ce 18 septembre qu'il se mettait «en retrait de sa fonction de coordinateur» du mouvement. Jean-Luc Mélenchon a salué «son courage».

Adrien Quatennens a annoncé dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce 18 septembre qu'il se mettait en retrait de sa fonction de coordinateur de La France insoumise.

Sa décision survient quelques jours après la révélation dans le Canard Enchaîné du dépôt d'une «main courante» par l'épouse du numéro 2 de La France insoumise (LFI), après une dispute. «Suite à une dispute après avoir annoncé sa volonté de séparation, Céline Quatennens a déposé une main courante en précisant aux policiers qui l'ont entendue qu'elle ne souhaitait ni porter plainte, ni qu'il y ait de suites judiciaires à cette main courante et qu'elle exigeait que les informations ne se retrouvent pas dans la presse», avait écrit quelque jour plus tôt le couple dans un communiqué commun.

«Je fais le choix difficile et coûteux de m’exprimer en toute transparence sur la situation dans l’espoir que nous puissions trouver le chemin de l’apaisement dans notre famille et dans l’opinion», annonce cette fois le député de la première circonscription du Nord, qui souhaite notamment «faire cesser les spéculations infamantes à [son] sujet».

Jean-Luc Mélenchon salue «sa dignité et son courage»

Revenant sur la genèse de leur séparation, Adrien Quatennens relate leur dernière altercation : «Dans notre dernière dispute, probablement celle qui a justifié son choix de déposer une main courante, je lui ai pris son téléphone portable. Voulant le récupérer, elle m’a sauté sur le dos. Je me suis dégagé et, en me relâchant, elle s’est cogné le coude.» Evoquant un épisode «daté d'un an», il affirme par ailleurs avoir «donné une gifle» à sa compagne et dit «profondément regretter ce geste».

Peu après la déclaration d'Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon lui a apporté un soutien appuyé en saluant notamment «sa dignité et son courage».

Si le couple avait réclamé «le respect» de sa «vie privée» et exigé «que les informations ne se retrouvent pas dans la presse», l'affaire a ravivé au sein de LFI la gestion interne difficile des cas d'Eric Coquerel et Taha Bouhafs, accusés de violences sexuelles.