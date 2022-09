Les étrangers et les mineurs surreprésentés pour les vols et violences dans les transports

Selon les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur, les vols et les violences ont augmenté en 2021 dans les transports en commun. Une partie importante des mis en cause sont mineurs et une majorité de nationalités étrangères.

Les vols et violences dans les transports en commun sont en hausse de 4% en 2021, selon les chiffres du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), rattaché à la Direction centrale de la police judiciaire.

Dans une étude publiée le 15 septembre, on y découvre que l’an passé les services de police et de gendarmerie ont recensé près de 122 170 victimes de vols et de violences diverses dans les différents types de transports en commun. Soit plus de 334 victimes par jour pour les infractions relevées dans le document (vols sans violence, vols violents, coups et blessures volontaires, violences sexuelles et violences contre l’autorité publique). Un niveau qui reste «toujours inférieur au nombre de victimes avant la pandémie de Covid-19» précise le SSMSI.

L’étude met notamment en exergue deux «phénomènes spécifiques aux transports en commun». On retrouve parmi les mis en cause une forte proportion (36%) d’individus «identifiés» comme mineurs, ainsi qu’une majorité (56%) d’individus «enregistrés» comme étrangers.

«La surreprésentation des mineurs et des étrangers parmi les mis en cause dans les transports en commun est particulièrement importante parmi ceux pour vols sans violence, en lien avec l’existence de filières de criminalité organisée exploitant notamment des mineurs isolés», précise l'étude.

Les chiffres concernant ces deux catégories relevés dans les transports en commun supassent largement ceux récoltés sur tout le territoire national sur lequel, concernant les vols et les violences, les mineurs représentent 16% des mis en cause et les étrangers 19%.

«Cette surreprésentation des mineurs parmi les mis en cause dans les transports en commun, est révélatrice pour partie du phénomène des mineurs isolés», ajoute le rapport.

Les violences sexuelles en forte hausse

Le SSMSI étoffe son analyse en s’attardant sur la nationalité des mis en cause dans les transports en commun. Les étrangers représentent ainsi 74% des auteurs de vols sans violence en France hors région Ile-de-France et 93% des mis en cause dans la région francilienne.

Concernant la nationalité exacte des mis en cause pour vols et violences dans les transports en commun, 28% des auteurs hors Ile-de-France viennent d'Afrique (dont 20% du Maghreb), une proportion qui monte à 54% dans la région francilienne (51% du Maghreb).

Concernant les vols violents, la répartition est équitable entre Français et étrangers en province mais, en Ile-de-France, les mis en cause étrangers sont très majoritairement représentés (81%).

Pour les coups et blessures volontaires, ces derniers sont minoritaires aussi bien en Ile-de-France (23%) qu'en province (43%). Même constat pour les violences contre l'autorité publique où il représentent 44% des mis en cause en Ile-de-France et 28% en province.

Au sujet des violences sexuelles dans les transports en commun, les étrangers représentes 61% des auteurs en Ile-de-France contre 31% hors de la région francilienne. C’est d’ailleurs ce type de violence qui enregistre la plus forte hausse statistique : 32% en un an. La donnée est d’autant plus inquiétante que cette hausse enregistrée dans les transports en commun correspond à peu près celle enregistrée pour le reste de la France tous lieux confondus (+33%).

Par ailleurs, comme le note l'étude, «les femmes représentent un peu plus de la moitié des victimes de vols ou de violences dans les transports en commun (56%) contre 52% tous lieux confondus» et «la part des femmes victimes dans les transports en commun varie peu en fonction de la géographie (Ile-de-France, hors Ile-de-France), mais dépend fortement de l’atteinte. Elles sont ainsi tout particulièrement victimes de violences sexuelles (93% des victimes sont des femmes)».

«En Ile-de-France, 76% des victimes de violences sexuelles enregistrées sont des femmes de moins de 30 ans et 26% sont des mineures. Sur le reste du territoire, 84% des victimes de violences sexuelles enregistrées sont des femmes de moins de 30 ans et 50% sont des mineures», détaille encore le rapport.